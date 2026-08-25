I Will Always Love You: significado y de qué trata la canción más famosa de Dolly Parton

El mundo de la música se viste de luto. Muere la leyenda del country, Dolly Parton, a los 80 años. Su lamentable fallecimiento se confirmó la mañana de este martes, 25 de agosto, a través de un breve video compartido en sus redes sociales. La noticia se produce tras varios trances de salud, derivadas del estrés y el descuido de su propio bienestar, según informó previamente. A continuación, te mostramos el significado detrás de su canción más famosa: I will Always Love You.

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¿De qué trata I Will Always Love You? Significado de la canción más famosa de Dolly Parton

I Will Always Love You, sin duda, es una de las canciones más populares de la Reina del Country. Este sencillo fue escrito por Dolly Parton y lanzado el 6 de junio de 1974 como el segundo sencillo de su decimotercer álbum, “Jolene”; pero no fue hasta 1992 que alcanzó el estrellato a nivel global tras ser interpretada por Whitney Houston para la película de El Guardaespaldas, convirtiéndose en una de las bandas sonoras más vendidas en la historia del cine.

El significado de este éxito global es el de una separación amorosa que se da de manera pacífica y respetuosa, con un alto grado de madurez. A través de sus líneas, el oyente es testigo de cómo una persona elige marcharse para que su pareja pueda seguir creciendo. Se trata de un adiós sin rencor. A continuación, la letra completa y su traducción en español.

Letra de I Will Always Love You

If I should stay

I would only be in your way

So I will go, but I know

I'll think of you every step of the way

And I will always love you

I will always love you

You, my darling, you

Bittersweet memories

That is all I'm taking with me

So goodbye, please, don't cry

We both know I'm not what you, you need

And I will always love you

I will always love you, oh

I hope life treats you kind

And I hope you'll have all you've dreamed of

And I wished you joy and happiness

But above all this, I wish you love

And I will always love you

I will always love you

I will always love you

I will always love you

I will always love you

I, I will always love you, you

Darling, I love you

I'll always, I'll always love you

I Will Always Love You: significado en español

Sólo si me quedo, estaré en tu camino

Por lo tanto, me iré,

Pero sé que

Pensaré en ti a cada paso del camino.

Y yo

Siempre te amaré,

Siempre te amaré.

a ti, cariño mío.

Recuerdos buenos y malos,

Eso es todo lo que me llevo.

Por lo tanto, adiós.

Por favor, no llores,

Ambos sabemos que yo no soy lo que tú

Tú necesitas.

Y yo

Siempre te amaré,

Siempre te amaré.

Espero que la vida te trate bien.

Y espero que tengas todo lo que soñaste.

Y te deseo alegría y felicidad.

Pero por encima de todo esto,

Te deseo amor.

Y yo siempre te amaré,

Siempre te amaré,

Siempre te amaré,

Siempre te amaré,

Siempre te amaré,

Siempre te amaré,

A ti, querido, te amo.

Siempre, siempre te amaré.