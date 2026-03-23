Eric Cantona sorprende al mundo: La leyenda del Manchester United lanza disco y desata polémica con su lado más íntimo

Recientemente, el exfutbolista francés Eric Cantona, reconocido por su legado dentro del Manchester United, ha revelado hace poco el lanzamiento del álbum Perfect Imperfection, proyecto musical que confirma su presencia dentro del mundo creativo más allá del deporte.

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De acuerdo con lo que se sabe, el disco incluye 11 canciones en inglés y francés, donde suenan tendencias de rock psicodélico y alternativo. Para sus seguidores, este material funciona como un proyecto introspectivo, en donde Cantona explora temas personales a través de una atmósfera melódica y sobre todo experimenta.

Un sonido que mezcla rock alternativo y psicodélico

Se ha revelado que “Avoir le choix”, la canción que recibe a los oyentes, marca el tono del álbum con una instrumentación y narrativa reflexiva. A lo largo del proyecto, Cantona mantiene una identidad artística que prioriza la emoción y la conexión personal.

¿Dónde escuchar la música de Cantona?

Este proyecto se puede escuchar en plataformas digitales en donde ha ganado gran cantidad de seguidores del rock alternativo.

¿Por qué Eric Cantona es una figura mundial?

Cantona es considerado uno de los futbolistas más influyentes de la década de los noventa, esto gracias a su papel dentro del resurgimiento del Manchester United en la Premier League, en donde resaltó por su liderazgo y personalidad, con lo que se consolidó como un ícono global del fútbol.

El futbolista ha manifestado abiertamente posturas de crítica frente a problemáticas sociales y políticas. Cantona ha expresado públicamente su rechazo a ideologías extremistas, pues es recordado mundialmente por un incidente vivido en 1995 durante un partido entre el Manchester United y el Crystal Palace en Selhurst Park.

De estrella del fútbol a creador multidisciplinario

Desde su retiro del fútbol profesional, Cantona ha incursionado en proyectos creativos de cine, arte, música y, ahora con la llegada de Perfect Imperfection, refleja su evolución como artista y confirma su interés por explorar nuevas formas de expresión creativa.