Se ha dado a conocer que Kanye West supuestamente va a regresar a México, específicamente a Guadalajara, donde la presentación se realizará en el emblemático Estadio Akron, supuestamente la fecha oficial del show es para el 26 de marzo, permitiendo que los usuarios puedan disfrutar del gran evento.

Sin embargo, es una noticia que no ha sido formalizado en su totalidad, hasta el momento solamente se trata de un rumor que rápidamente se ha divulgado, ya que en portales de venta de boletos no se ha mencionado nada, ni en las redes sociales del artista se ha anunciado formalmente el evento.

¿Cuándo vino Kanye West a México?

Su primer presentación del artista ocurrió en el 2008, cuando el artista se presentó en el Palacio de los Deportes. Su última presentación de Kanye West en México fue en el 2026, justamente en enero, una momento importante para los fans, ya que habían pasado alrededor de 17 años de ausencia para el artista, presentándose en la Plaza de Toros en la Ciudad de México, contando con la participación de su hija North West.

Para los jaliscienses sería una una gran oportunidad para el artista, pero al parecer se trata de solamente un chisme, algo triste para todos sus fanáticos quienes tenían la esperanza de ver al rapero estadounidense en Guadalajara.

¿Cuál es el último álbum de Kanye West?

El último álbum de Kanye West se dio a conocer el 28 de marzo del 2026 y tiene el título de BULLY, contando con un total de 18 canciones. La canción más popular del nuevo contenido es el de OK, una colaboración realizada por Don Toliver, contando con más de 33 millones de reproducciones.

Aunque el show del cantante se trata de algo falso, mantente alerta a las redes sociales del cantante ante una presentación en México o por una fecha de preventa, no pierdas nada para que sepas los eventos nuevos que tenga.