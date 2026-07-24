¡Karol G va a tener su estrella en el paseo de la fama! Un reconocimiento inesperado

Tener tu estrella en el "Paseo de la fama" es un momento muy importante para las celebridades, ya que son reconocidas a nivel internacional, destacando su gran trayectoria. Para sorpresa de todos, se anunció que Karol G contará con su estrella junto a otras celebridades de renombre.

Noticias Aguascalientes del 23 de julio 2026

Ante el reconocimiento inesperado, son muchos los internautas que se encuentran sorprendidos ante la noticia, ya que implica un gran avance para la carrera de la cantante. Para que tengas todos los detalles al respecto, te explicaremos todo lo que se sabe sobre el tema.

¿Cuándo va a recibir su estrella Karol G?

En la Cámara de Comercio, el 23 de julio se dio a conocer que Karol G tendrá su estrella en el Boulevard de Hollywood, siendo un paso importante en su carrera, considerando que sería la tercera colombiana en tener el reconocimiento inesperado. Antes que ella, lo recibieron Shakira y Sofía Vergara.

La colocación de su estrella en el "Paseo de la fama" se realizará el próximo año; sin embargo, se desconoce la fecha exacta en la que se llevará a cabo. Pero se espera que una semana antes de su colocación las autoridades pertinentes den a conocer más detalles sobre el tema.

Dicho premio es un importante reconocimiento para la cantante, en especial considerando que formará parte del pequeño grupo de cantantes del género urbano en recibir el galardón.

¿Qué otros famosos reciben estrella junto a Karol G?

Aunque el anuncio de Karol G y su reconocimiento inesperado en el "Paseo de la fama" ha sorprendido a todos, no es la única personalidad que va a ser galardonada al respecto. Dentro de los famosos que van a ser premiados, se destacan los siguientes:



Pedro Pascal

Keke Palmer

Elle y Dakota Fanning

Idris Elba

Lisa Kudrow

Lil Wayne

Kate Hudson

Delroy Lindo

Adam Scott

Sam Rockwell

Sam Elliott

Ted Sarandos

Cheech & Chong

David Alan Grier

Bill Lawrence

Raven-Symoné

Jeff Probst

Sia

David Guetta

Smashing Pumpkins

Linkin Park

The Ramones

Joseph Saddler

Marc Shaiman

Waylon Jennings

Nicole Scherzinger

Jo Koy

Robert Bolle

Lenard Mckelvey

Jimmie Johnson

Una gran lista de personalidades será reconocida con el importante galardón; esperemos a los siguientes días para que se dé a conocer más información sobre el tema.