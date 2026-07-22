¡Karol G no se encuentra en su mejor momento! Internautas revelan que sus boletos no se venden

Karol G es una reconocida cantante y compositora colombiana, que se ha dado a conocer por sus ritmos tropicales, haciendo que miles de personas se pongan a bailar con sus melodías. Actualmente, se encuentra en su gira de "Viajando por el mundo Tropitour", realizando varias presentaciones por toda América y Europa.

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No obstante, una de sus presentaciones no mantiene los mejores números; unos internautas se han encargado de publicar videos donde sus boletos no se están vendiendo. Te detallaremos qué es lo que está pasando.

¿Cuándo empieza el tour de Karol G 2026?

Su gira de "Viajando por el mundo Tropitour" empezó el 24 de julio, teniendo presentaciones en Chicago. Sin embargo, parece que no se encuentra en su mejor etapa. Fue en la cuenta de X de Bruno (@ThePopStage), quien subió un video donde se ve el portal de boletos para su concierto en Canadá para el 29 de julio a las 7 de la noche, presentándose en el Rogers Stadium.

En dicho portal, podemos ver que gran parte de los asientos están disponibles, mientras que hay un pequeño número de lugares comprados. Ante la situación, los internautas detallan que hace unos años, Karol G se encargaría de llenar todos los espacios al instante, pero ahora no puede llenar la mitad del estadio.

Entre los internautas se detalla que no es la primera vez que ocurre, ya que en un concierto de Las Vegas que dio la colombiana, igualmente no logró llenar el estadio a su totalidad, solamente logró hacerlo a la mitad de su capacidad.

¿Cuándo es el concierto en CDMX?

Recordemos que dentro de la gira de Karol G, se tiene contemplado que la cantante visite la CDMX el 13, 14 y 15 de noviembre del 2026. En el tema de sus boletos, tiene pocos espacios en las gradas, mientras que en General A y B cuenta con espacio. En general, en ambas presentaciones en el país, se menciona que tienen poca disponibilidad.

Situación similar a la de otros estadios en donde la colombiana va a tener presentaciones en México. Aun así, ante la noticia de la poca venta de boletos en Canadá, se ha encargado de encender las alarmas entre los internautas, en especial al considerar que durante una buena temporada tuvo una gran popularidad, causando preocupación entre los internautas.