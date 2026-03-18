KNOTFEST México 2026 con Bad Omens, Poppy y Lamb of God: Revelan horarios por banda, mapa de escenarios, precios oficiales y fecha de preventa

Hace unas horas se reveló el cartel completo del KNOTFEST México en su edición 2026 el cuál se estará llevando a cabo el 05 de diciembre y todo el público mexicano se llevó una gran sorpresa al ver a bandas como Bad Omens, Poppy o Lamb of God, por lo que enseguida comenzó a hacerse viral en redes sociales despertando gran furor.

Tras haberse afianzado como uno de los festivales de metal y demás música experimental, el KNOTFEST 2026 se ha posicionado como uno de los eventos musicales más esperados del año, por lo que te compartiremos todo lo que debes de saber para vivir una gran experiencia.

¿Qué bandas estarán en el KNOTFEST 2026?

Bad Omens

Lamb of God

Poppy

The Ghost Inside

Blood Incantation

Sylosis

Vana

Versailles

¿Cuándo es la preventa del KNOTFEST México 2026?

La preventa llegará únicamente para quienes tengan la membresía KNOTFEST PREMIUM, la cuál será este próximo lunes 23 de marzo a las 12:00 pm a través de la plataforma de funticket.

Por otro lado, la venta general de esta edición será el mismo lunes 23 de marzo a la 01:00 pm a través de la misma plataforma y en taquillas oficiales.

¿Cuál es el precio de los boletos para el KNOTFEST 2026?

A través de redes sociales, se dieron a conocer los precios finales de este evento, mismos ya con cargos, mismos que serían los siguientes:



VIP: $4,900

General: $3,200

Jardín Izquierdo: $2,820

Grada General: $1,830

¿Cuál es el mapa y escenarios del KNOTFEST 2026?

Además, como pocos eventos lo suelen hacer, se han compartido los escenarios y los horarios oficiales de las bandas que se estarán presentando:

Escenario A:



Vana - 15:25 a 16:00 hrs.

- 15:25 a 16:00 hrs. Blood Incantation - 16:36 a 17:35 hrs.

- 16:36 a 17:35 hrs. Poppy - 18:40 a 19:55 hrs.

- 18:40 a 19:55 hrs. Bad Omens - 21:30 a 22:50 hrs.

Escenario B:

