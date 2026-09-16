De Rosalía a Karol G: estos son los artistas MÁS nominados a los Latin Grammy 2026

¡Tenemos nominados a los Latin Grammy 2026! La mañana de este miércoles, 16 de septiembre, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación sorprendió al anunciar las nominaciones a la 27a edición de los Grammys, misma que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Aquí te compartimos la lista completa y los artistas que la lideran.

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Rosalía, Karol G y más lideran las nominaciones al Latin Grammy 2026: estos son los artistas más nominados

Como ya se ha vuelto tradición, el compositor y productor Edgar Barrera, vuelve a liderar la lista de nominados de los Latin Grammy con un total de 10 menciones para la edición de 2026. Al artista mexicano le siguen Rosalía, Karol G, Jorge Dexter y CA7RIEL & Paco Amoroso con 7 nominaciones cada uno.

Latin Grammy 2026: lista completa de nominados

A continuación, te compartimos el listado de nominados en las categorías más relevantes de la ceremonia. Para conocer la lista completa, visita el sitio web oficial de La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Grabación del año

“Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

“Coleccionando Heridas” — KAROL G, Marco Antonio Solís

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Desde que te tengo” — Carín León

“Niño” — Milo J

“La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Alma” — Elena Rose

Álbum del año

EQUILIBRIVM — Anitta

FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada

Tropicoqueta — KAROL G

FEMME FATALE — Mon Laferte

MUDA — Carín León

La vida era más corta — Milo J

¿Dónde es el after? — Rawayana

LUX (Complete Works) — Rosalía

Canción del año

“Coleccionando heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño, KAROL G

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler, Mauro

“Dime” — Silvana Estrada

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver

“Humano” — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana

“La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins,

“Mi gran amor” — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana

“Nilo” — Massimo Giovanardi, Zanna

“Solifican12” — Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz

Mejor nuevo artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor álbum pop contemporáneo

KM0 — Pablo Alborán

Instrucciones para ser feliz — Monsieur Periné

(Enamorada) — nic

Todo puede convertirse en canción — Debi Nova

¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Amorío — Esteman, Daniela Spalla

Puerta Abierta — Kany García

Yo Canto 2 — Laura Pausini

TQ+ — Reik

Querida yo — Yami Safdie

Mejor canción pop

“A la niña que fui” — Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López, Sara Schell

“Amarillo” — Joaquina

“(favorito)” — nic, Raquel Sofía

“La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins

“Melancolía” — Mon Laferte

Mejor interpretación de música electrónica

“Beto’s Horns - Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

“Armándola de pedo” — Kinky

“Circular” — Peces Raros con Nick Warren

“Motopirueta” — Soucream, Mazzarri

“III. Ojalá! - Bronquio Remix” — Violeta, Bronquio

Mejor interpretación urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap, Daddy Yankee

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo, Gangsta

“Se Lo Juro Mor” — Feid

“Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover

“Gil” — Milo J con Trueno

Mejor interpretación de reggaetón

“Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow

“Choque” — Bad Gyal, Chencho Corleone

“Verano Rosa” — Karol G con Feid

“Una Aventura” — Ozuna

“Uñas afiladas” — Sofía Reyes, Luísa Sonza

Mejor álbum de música urbana

Más cara — Bad Gyal

Omerta — J Balvin, Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle

Tropicoqueta — Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Mejor canción de rap/hip hop

“Antisistema” — J Noa, Trooko, compositores (J Noa & Trooko)

“El pana deiby” — Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo

“Gohan y Goku” — Arcangel

“Mono” — Kase.O, Okeiflou, Tokischa

“Poder” — Feid & Lil Supa, compositores (Lil Supa, Feid & Tru Comers)

Mejor canción urbana

“Buenos Términos” — Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra, Daniel Silva De Sousa

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee

“Por si mañana no estoy” — Omar Courtz

“Reliquia Do 2T” — DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7

“Yo y tú” — Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristian Andrés Salazar, compositores

Mejor álbum de rock

A la mitad — Beta

Malicia — Mägo De Oz

Ceremonia — 1915

Shine — Fito Paez

La frontera — Viniloversus

Mejor canción de rock

“Destruirse” — Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez, Emerson Swinford

“Ego” — Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal

“Las fuerzas armadas del amor” — Fito Paez

“Montserrat” — Draco Rosa

“Rojo Profundo” — Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte

Mejor álbum de pop/rock

Mi año gótico — Emmanuel Horvilleur

Juanesteban — Juanes

Tierra de nadie — La Vida Bohème

Olas de luz — Draco Rosa

Términos & Condiciones — Usted Señálemelo

Mejor canción pop/rock

“Antes de que el mundo se acabe” — Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana, Fatima Carolina Valdez Lira

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver

“Hasta que me quede sin voz” — Leiva

“Me levanté de la cama” — Arath Herce Blanco

“Ratera” — BRUSES, Luis Javier Contreras

Mejor álbum de música alternativa

CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos

DESDE EL COMA — BRUSES

FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian — Teo Planell

LUX (Complete Works) — Rosalía

Mejor canción alternativa

“Ante la duda, baila” — Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich

“BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela, Francisco Victoria

“El Reset” — Dante Spinetta

“QUERIDA AMALIA: BRUSES” — Alex Goose, Mauro Muñoz

“1:30” — Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna

Mejor álbum de salsa

Invicto — Charlie Cruz

El alma en clave — Luis Enrique

El Relevo — Luis Figueroa

Más que palabras — Grupo Niche

Malportada — Nathy Peluso

Mejor álbum de cumbia/vallenato

Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club — Gusi

Corazón Ausente — Ke Personajes

El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo

El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives

Mejor álbum de merengue y/o bachata

Música para bailar — Fariana

Todo Llega — Manerra

No era el plan — Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina — Covi Quintana

Chula — Techy

Mejor álbum tropical tradicional

Algo nuevo de ayer — Dayhan Díaz

Orgánico — Los Tri-O

Eternamente Omara — Omara Portuondo

Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa

Cualquiera se enamora — Leoni Torres

Mejor álbum tropical contemporáneo

De amor, sueños y cantares — Jorge Luis Chacín

Indole — Alex Cuba

Antes que el tiempo se vaya — Fonseca

Candela — Greeicy

Color Fania — Niña Pastori

Mejor canción tropical

“Crayola” — Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon, Eudis Ruiz

“Latino” — Yeisy Rojas

“Nombre y apellido” — Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil

“Realidad-Es” — José Aguirre

“Todo Llega” — Manerra

Mejor álbum cantautor

Improviso — Djavan

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada

Musas en mi — Arath Herce

FEMME FATALE — Mon Laferte

Mejor canción cantautor

“Dime” — Silvana Estrada

“generación digital” — Joaquina

“Las Palabras” — Jorge Drexler

“Musas en Mi” — Arath Herce

“Temblor y réplica” — Covi Quintana

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mi suerte es ser Mexicano II — Pepe Aguilar

La Fernández — Camila Fernández

La voz de mi trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández

Bandera Blanca — Christian Nodal

Mejor álbum de música banda

Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”

Piratita — Banda Los Recoditos

Piedras a la Luna — Edén Muñoz

Mejor álbum de música tejana

Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar

3 — Destiny Navaira

Le seguiremos — Jay Pérez

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido

Capítulo 8 — Vilax

Mejor álbum de música norteña

El Mundo es del que se anima — Calibre 50

Gravedad — Duelo

Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela

Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera

50/50 — Sofi Saar

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

De parte mía — Kakalo

Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Double P

Contra Todo — Rivs

Dosis — Xavi

Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia

Mejor canción regional mexicana

“Ese hombre es malo” — Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G

“Estamos Todos” — Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz, Pablo Preciado Rojas

“No capea” — Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia, Adelaido “Payo” Solís III

“Ojitos Bellos” — Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez, Alex Hernandez

“Osadía” — Edén Muñoz

Compositor del año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henriquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Productor del año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

¿Cuándo son los Grammys Latinos?

La 27a edición de los Latin Grammy tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Los miembros de la Academia tienen hasta el 12 de octubre para votar por los futuros ganadores.