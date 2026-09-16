De Rosalía a Karol G: estos son los artistas MÁS nominados a los Latin Grammy 2026
La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación ha dado a conocer la lista de nominados a los Latin Grammy 2026. Conoce qué artistas lideran las nominaciones.
¡Tenemos nominados a los Latin Grammy 2026! La mañana de este miércoles, 16 de septiembre, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación sorprendió al anunciar las nominaciones a la 27a edición de los Grammys, misma que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Aquí te compartimos la lista completa y los artistas que la lideran.
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Rosalía, Karol G y más lideran las nominaciones al Latin Grammy 2026: estos son los artistas más nominados
Como ya se ha vuelto tradición, el compositor y productor Edgar Barrera, vuelve a liderar la lista de nominados de los Latin Grammy con un total de 10 menciones para la edición de 2026. Al artista mexicano le siguen Rosalía, Karol G, Jorge Dexter y CA7RIEL & Paco Amoroso con 7 nominaciones cada uno.
Latin Grammy 2026: lista completa de nominados
A continuación, te compartimos el listado de nominados en las categorías más relevantes de la ceremonia. Para conocer la lista completa, visita el sitio web oficial de La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.
Grabación del año
- “Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso
- “¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler
- “Dime” — Silvana Estrada
- “O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto
- “Coleccionando Heridas” — KAROL G, Marco Antonio Solís
- “Femme Fatale” — Mon Laferte
- “Desde que te tengo” — Carín León
- “Niño” — Milo J
- “La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia
- “Alma” — Elena Rose
Álbum del año
- EQUILIBRIVM — Anitta
- FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada
- Tropicoqueta — KAROL G
- FEMME FATALE — Mon Laferte
- MUDA — Carín León
- La vida era más corta — Milo J
- ¿Dónde es el after? — Rawayana
- LUX (Complete Works) — Rosalía
Canción del año
- “Coleccionando heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño, KAROL G
- “¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler, Mauro
- “Dime” — Silvana Estrada
- “Femme Fatale” — Mon Laferte
- “Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver
- “Humano” — Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia, Vivir Quintana
- “La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins,
- “Mi gran amor” — Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón, Carlos Santana
- “Nilo” — Massimo Giovanardi, Zanna
- “Solifican12” — Santiago Alvarado, Milo J, Santiago Ruiz
Mejor nuevo artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Mejor álbum pop contemporáneo
- KM0 — Pablo Alborán
- Instrucciones para ser feliz — Monsieur Periné
- (Enamorada) — nic
- Todo puede convertirse en canción — Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Amorío — Esteman, Daniela Spalla
- Puerta Abierta — Kany García
- Yo Canto 2 — Laura Pausini
- TQ+ — Reik
- Querida yo — Yami Safdie
Mejor canción pop
- “A la niña que fui” — Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López, Sara Schell
- “Amarillo” — Joaquina
- “(favorito)” — nic, Raquel Sofía
- “La Perla” — Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder, Dylan Wiggins
- “Melancolía” — Mon Laferte
Mejor interpretación de música electrónica
- “Beto’s Horns - Fred Remix” — CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
- “Armándola de pedo” — Kinky
- “Circular” — Peces Raros con Nick Warren
- “Motopirueta” — Soucream, Mazzarri
- “III. Ojalá! - Bronquio Remix” — Violeta, Bronquio
Mejor interpretación urbana
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap, Daddy Yankee
- “La Villa” — Ryan Castro, Kapo, Gangsta
- “Se Lo Juro Mor” — Feid
- “Dile Luna” — Karol G con Eddy Lover
- “Gil” — Milo J con Trueno
Mejor interpretación de reggaetón
- “Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow
- “Choque” — Bad Gyal, Chencho Corleone
- “Verano Rosa” — Karol G con Feid
- “Una Aventura” — Ozuna
- “Uñas afiladas” — Sofía Reyes, Luísa Sonza
Mejor álbum de música urbana
- Más cara — Bad Gyal
- Omerta — J Balvin, Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) — Beéle
- Tropicoqueta — Karol G
- Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko
Mejor canción de rap/hip hop
- “Antisistema” — J Noa, Trooko, compositores (J Noa & Trooko)
- “El pana deiby” — Akapellah, Farlin Rafael Alonzo Flete, Melony Nathalie Redondo
- “Gohan y Goku” — Arcangel
- “Mono” — Kase.O, Okeiflou, Tokischa
- “Poder” — Feid & Lil Supa, compositores (Lil Supa, Feid & Tru Comers)
Mejor canción urbana
- “Buenos Términos” — Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra, Daniel Silva De Sousa
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Santiago Alvarado, Bizarrap, Daddy Yankee
- “Por si mañana no estoy” — Omar Courtz
- “Reliquia Do 2T” — DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto, Mc Vine7
- “Yo y tú” — Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo, Cristian Andrés Salazar, compositores
Mejor álbum de rock
- A la mitad — Beta
- Malicia — Mägo De Oz
- Ceremonia — 1915
- Shine — Fito Paez
- La frontera — Viniloversus
Mejor canción de rock
- “Destruirse” — Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez, Emerson Swinford
- “Ego” — Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal
- “Las fuerzas armadas del amor” — Fito Paez
- “Montserrat” — Draco Rosa
- “Rojo Profundo” — Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés, Fermín Ugarte
Mejor álbum de pop/rock
- Mi año gótico — Emmanuel Horvilleur
- Juanesteban — Juanes
- Tierra de nadie — La Vida Bohème
- Olas de luz — Draco Rosa
- Términos & Condiciones — Usted Señálemelo
Mejor canción pop/rock
- “Antes de que el mundo se acabe” — Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana, Fatima Carolina Valdez Lira
- “Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Federico Vindver
- “Hasta que me quede sin voz” — Leiva
- “Me levanté de la cama” — Arath Herce Blanco
- “Ratera” — BRUSES, Luis Javier Contreras
Mejor álbum de música alternativa
- CUERPOS, Vol. 1 — Babasónicos
- DESDE EL COMA — BRUSES
- FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian — Teo Planell
- LUX (Complete Works) — Rosalía
Mejor canción alternativa
- “Ante la duda, baila” — Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente Freire “Spread Lof”, Gabriel Lugo “Gabo”, Jesús Martos Castillo “Presser”, Mauro, Alberto Montenegro “Beto”, Pj Sin Suela, Andrés Story, Mateo Sujatovich
- “BUGAMBILIA” — Francisca Valenzuela, Francisco Victoria
- “El Reset” — Dante Spinetta
- “QUERIDA AMALIA: BRUSES” — Alex Goose, Mauro Muñoz
- “1:30” — Aarón Cruz, Mon Laferte, Gabriel Puentes, Emilio Reyna
Mejor álbum de salsa
- Invicto — Charlie Cruz
- El alma en clave — Luis Enrique
- El Relevo — Luis Figueroa
- Más que palabras — Grupo Niche
- Malportada — Nathy Peluso
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- Jorgito — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
- Vallenato Social Club — Gusi
- Corazón Ausente — Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto — Karen Lizarazo
- El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives
Mejor álbum de merengue y/o bachata
- Música para bailar — Fariana
- Todo Llega — Manerra
- No era el plan — Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina — Covi Quintana
- Chula — Techy
Mejor álbum tropical tradicional
- Algo nuevo de ayer — Dayhan Díaz
- Orgánico — Los Tri-O
- Eternamente Omara — Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo) — Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera se enamora — Leoni Torres
Mejor álbum tropical contemporáneo
- De amor, sueños y cantares — Jorge Luis Chacín
- Indole — Alex Cuba
- Antes que el tiempo se vaya — Fonseca
- Candela — Greeicy
- Color Fania — Niña Pastori
Mejor canción tropical
- “Crayola” — Manuel Lara, Eddy Lugo, Danny Ocean, Daniel Rondon, Eudis Ruiz
- “Latino” — Yeisy Rojas
- “Nombre y apellido” — Luis Enrique, Ender Thomas, Leon Yamil
- “Realidad-Es” — José Aguirre
- “Todo Llega” — Manerra
Mejor álbum cantautor
- Improviso — Djavan
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán suaves lluvias — Silvana Estrada
- Musas en mi — Arath Herce
- FEMME FATALE — Mon Laferte
- Mejor canción cantautor
- “Dime” — Silvana Estrada
- “generación digital” — Joaquina
- “Las Palabras” — Jorge Drexler
- “Musas en Mi” — Arath Herce
- “Temblor y réplica” — Covi Quintana
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Mi suerte es ser Mexicano II — Pepe Aguilar
- La Fernández — Camila Fernández
- La voz de mi trompeta (50 Años) — Mariachi Sol de México de José Hernández
- Bandera Blanca — Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
- Tequila y Guaro — Luis Ángel “El Flaco”
- Piratita — Banda Los Recoditos
- Piedras a la Luna — Edén Muñoz
Mejor álbum de música tejana
- Mi gran noche - Raphael en la voz de Kevin Aguilar — Kevin Aguilar
- 3 — Destiny Navaira
- Le seguiremos — Jay Pérez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) — Bobby Pulido
- Capítulo 8 — Vilax
Mejor álbum de música norteña
- El Mundo es del que se anima — Calibre 50
- Gravedad — Duelo
- Mis Compas Vol. 2 — Joss Favela
- Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera
- 50/50 — Sofi Saar
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
- De parte mía — Kakalo
- Dinastía (Deluxe) — Peso Pluma, Tito Double P
- Contra Todo — Rivs
- Dosis — Xavi
- Metamorfosis — Yahritza y Su Esencia
Mejor canción regional mexicana
- “Ese hombre es malo” — Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Karol G
- “Estamos Todos” — Johnny Lee Rosas, Ricardo Javier Muñoz, Pablo Preciado Rojas
- “No capea” — Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutierrez Ramírez, Joshua Xavier Gutierrez, Luis Mexia, Adelaido “Payo” Solís III
- “Ojitos Bellos” — Miguel Armenta, Edgar Barrera, Ivan Gamez, Alex Hernandez
- “Osadía” — Edén Muñoz
Compositor del año
- Edgar Barrera
- Iván Gámez
- Yoel Henriquez
- Jenni Mosello
- Sara Schell
Productor del año
- Edgar Barrera
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz “Tatool”
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver
¿Cuándo son los Grammys Latinos?
La 27a edición de los Latin Grammy tendrá lugar el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Los miembros de la Academia tienen hasta el 12 de octubre para votar por los futuros ganadores.