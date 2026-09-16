Último concierto de Ozzy Osbourne llega a cines en todo el mundo, ¿estará disponible en México? Esto se sabe hasta ahora

El legendario concierto que marcó la despedida de Ozzy Osbourne de los escenarios llegará a la gran pantalla el próximo 28 de octubre. Este sorprendente evento reunió a algunas de las figuras del heavy metal en Birmingham, lugar donde comenzó la historia de Black Sabbath.

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¿Qué se sabe sobre el legendario concierto de Ozzy Osbourne que llegará a los cines?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer de manera oficial, el legendario concierto de despedida de Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning llegará a más de 15 mil cines en 132 países, incluyendo México, a partir del 28 de octubre del 2026, comenzando con la venta de boletos a partir del próximo 24 de septiembre en salas de México.

THE GREATEST DAY IN HEAVY METAL IS COMING TO THE BIG SCREEN



The final performance. The definitive farewell. 🦇



Relive the biggest day in heavy metal history in the place where it all started — now on the big screen.



Back to the Beginning is in cinemas 28th October. Tickets on… pic.twitter.com/C8RoYQjFlV — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 16, 2026

Este proyecto está dirigido por Ben Wainwright-Pearce y se proyectará en formato documental histórico, que rememore el reencuentro de los cuatro miembros fundadores de la banda en Villa Park el 5 de julio de 2025. No obstante, se espera que cuente con material inédito y un detrás de cámaras con actuaciones de agrupaciones invitadas como Metallica, Guns N' Roses, Slayer y Pantera.

¿Qué le pasó a Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio del 2005, a la edad de 76 años, a causa de un ataque al corazón, que, de acuerdo con las autoridades médicas, derivó de complicaciones relacionadas con su Parkinson diagnosticada en 2020, así como problemas en la arteria coronaria.

Durante sus últimos años de vida, el príncipe de las tinieblas mantenía una salud debilitada debido a lesiones en la columna y problemas de movilidad, lo que le impidió volver a realizar giras. No obstante, y a pesar de que los médicos le advirtieron que estaba demasiado enfermo, el icónico líder de Black Sabbath cumplió su última voluntad y se despidió cantando sentado en un trono durante el legendario concierto benéfico de Birmingham apenas 17 días antes de su muerte.