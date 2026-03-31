CONFIRMADO: Lisa de BLACKPINK tendrá una residencia de conciertos en Las Vegas; estás son todas las fechas

Luego de su impresionante éxito a nivel mundial dentro del grupo Blackpink, Lisa; integrante del grupo, está a punto de expandir su música como solista al presentarse en Las Vegas con una residencia oficial de conciertos, lo que la convierte en una de las primeras artistas en solitario en expandir su carrera a ese nivel y presentarse en La Ciudad del Pecado.

La Lisa: El nuevo tour de Lisa que promete ser un éxito en Las Vegas

Sin duda, Lisa ha tenido uno de los mayores éxitos en la industria debido a su participación como integrante de Blackpink además de que se ha consolidado como una de las figuras más importantes y destacadas en otras áreas como la moda siendo uno de los mayores referentes. Por otro lado, con el lanzamiento de su álbum "Alter Ego" alcanzó uno de los mayores reconocimientos a nivel musical. Este proyecto incluye su gira Viva La Lisa con la que ahora promete a cautivar a miles de personas en el famoso y reconocido The Colosseum at Caesars Palace. Por otro lado, una de las personasque forman parte de su equipo aseguró que la presentación no será un show común sino toda una experiencia la cuál será inmersiva, misma que pocos artistas logran hacer sobre el escenario. Por otro lado, de acuerdo con algunas fuentes el concepto de esta presentación se basará en expresar sus raíces nacionales y su carrera dentro del K-Pop.

¿Cuándo serán los conciertos de Lisa en Las Vegas?

La residencia de Lisa dará inició de manera formal en noviembre de 2026. Las fechas confirmadas para este show son: 13, 14, 27 y 28 y los pasos para adquirir las entradas son los siguientes: