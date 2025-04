¡Lorde está de regreso! Anuncia su nuevo sencillo “What Was That” y arranca una nueva era musical

Este 16 de abril de 2025, la cantante neozelandesa Lorde rompió el silencio y las redes con un anuncio que los fans llevaban años esperando: el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “What Was That”, el primer corte de lo que será su próximo álbum.

¿Cuánto tiempo llevaba Lorde alejada de la música?

Han pasado más de tres años desde el lanzamiento de Solar Power en 2021, un disco introspectivo y relajado que dividió opiniones, pero dejó claro que Lorde no tiene miedo de reinventarse. Desde entonces, la artista se mantuvo alejada del radar, con apenas algunas apariciones públicas y sin nuevos lanzamientos… hasta ahora.

En entrevistas previas, Lorde había hablado sobre la necesidad de tomarse tiempo para reconectarse con su vida personal y dejar que las experiencias reales alimenten su proceso creativo. Además, se sabe que ella expresó que no quería lanzar música hasta sentirse completamente inspirada.

¿Qué se sabe de “What Was That”?

Aunque aún no se ha revelado el sonido completo del tema, Lorde compartió en redes un breve teaser visual junto con la fecha de estreno del sencillo, programado para el 26 de abril de 2025. El clip muestra una estética más oscura y onírica, en contraste con el estilo naturalista de su álbum anterior, lo que sugiere un posible regreso a sonidos más cercanos a Melodrama o incluso una nueva dirección más experimental.

Crédito: Lorde Instagram | @lorde

En palabras de la propia artista, este trabajo “explora las memorias y emociones que creí haber dejado atrás”. Con este nuevo sencillo no solo marca su regreso al panorama musical internacional, sino que promete una etapa artística intensa y emocionalmente honesta. Los fans cuentan los días para descubrir qué tiene preparado la intérprete de Green Light en esta nueva faceta.

También te puede interesar: Dua Lipa en México: El posible setlist que hará vibrar a sus fans en 2025