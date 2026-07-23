Louis Tomlinson manda EMOTIVO mensaje por los 16 años de la creación de One Direction

Pareciera que fue ayer cuando Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Nail Horan y Liam Payne conquistaban el mundo con la agrupación One Direction, aunque inevitablemente el tiempo ha pasado y nosotros también hemos crecido sin olvidar sus canciones y cada momentos que vivimos en esa etapa “Directioner”.

Alguien que tampoco pudo evitar suspirar recordando estos momentos fue Louis, quien a través de redes sociales compartió su sentir tras este aniversario fiel a su estilo y a su cercanía con sus seguidores en un día tan especial, pues además este jueves estará dando un gran concierto.

¿Qué dijo Louis Tomlinson sobre el aniversario de One Direction?

Hace unos minutos el cantautor británico de 34 años escribió lo siguiente:

¡¡¡16 años de One Direction!!! ¡Me deja sin palabras! Gracias por cambiar nuestras vidas y por el amor y la pasión que siguen demostrando, ¡son incomparables! Esta noche va a ser un concierto especial. ¡Pasaré el resto del día escuchando todos los temazos y recordando viejos tiempos!

Además de estas palabras mostrando gratitud y felicidad, también se dió un momento para recordar a su amigo Liam Payne quien partió en 2024.

"Gracias por todos los recuerdos. Y a mi hermano, te echo de menos todos los días, pero sobre todo en días como hoy. ¡Sé que hoy lo habríamos celebrado juntos!"

16 fucking years of One Direction!!! Blows my mind. Thank you for changing all our lives and the love and passion you all still show is unmatched! Tonight’s going to be a special show.



Spending the rest of the day listening to all the bangers and reminiscing! Thank you for all… — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 23, 2026

¿Cuándo se formó One Direction?

La agrupación se formó de manera oficial el 23 de julio de 2010 durante la etapa del "bootcamp" en el programa de talentos británico The X Factor donde los cinco integrantes originales habían adicionado como solistas pero fueron eliminados, aunque poco importó que no hayan dominado el programa pues la química entre ellos y talento les impulsó para formar una banda que rompió fronteras internacionales y el resto es historia.

¿Por qué se separó One Direction?

Sí, hoy 23 de julio de 2026 1D cumple 16 años de haberse formado y aunque únicamente estuvieron juntos como agrupación 5 años, eso les bastó para ser una de las boybands más importantes de toda la historia.

Habiendo pasado los años, poco a poco se unieron los puntos de su separación, el agotamiento extremo, problemas de salud mental, tensiones dentro de la agrupación y ganas de emprender carreras como solistas les dieron paso a poner fin a esa etapa, siendo el punto de “no retorno” cuando Zayn Malik abandonó la agrupación en marzo de 2015, por lo que en 2016 anunciaron un “descanso indefinido” que ya ha tomado una década…