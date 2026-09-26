Confirman la muerte de LEYENDA de la música gótica alemana; Bruno Kramm perdió la vida minutos después de haber dado un concierto

Este sábado se dio a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento de uno de los músicos alemanes más queridos de la música industrial, pues el tecladista Bruno Kramm perdió la vida momentos después de haber ofrecido un concierto, conmocionando a todos sus seguidores y la comunidad de música gótica.

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Los primeros reportes señalan que el músico de 50 años se desvaneció en el camerino de la Sala Planta Baja en la ciudad de Granada, España, lugar donde se presentó este mismo 26 de septiembre junto a su icónica agrupación llamada Das Ich.

¿Qué se sabe sobre la muerte del músico alemán Bruno Kramm?

De acuerdo con testigos, el músico se desplomó mientras se encontraba en su camerino minutos después de haberse presentado en la ciudad de Granada, siendo esta la primera vez que Das Ich se añadía el sur de España en sus giras y aunque Kramm recibió asistencia, momentos después se confirmó su fallecimiento.

Por ahora su equipo no ha revelado mayor información sobre las causas de su muerte, aunque debido a las circunstancias, se espera que en los próximos días autoridades locales compartan mayor detalle del deceso.

¿Quiénes son Das Ich?

Das Ich es una banda alemana de música gótica e industrial la cuál fue fundada en 1989 por el vocalista Stefan Ackermann y el tecladista Bruno Kramm quienes en los 90’s ganaron bastante popularidad siendo pioneros del movimiento cultural y musical “Nuevo Arte Alemán de la Muerte”.

Su sonido y estilo fusiona elementos de dark wave, electro-industrial junto con música sinfónica con letras teatrales, expresivas y oscuras, lo que les ayudó a ganar la admiración de un público que en seguida conectó con este tipo de arte.

La banda ha publicado 12 álbumes de estudio y justamente este 2026 se encontraban promocionando su último disco 'Fanal', el cuál salió en febrero pasado.