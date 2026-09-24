Confirman la muerte del querido músico británico Peter Byrne de Naked Eyes a la edad de 74 años, esto se sabe:

Este día la música de la década de los 80’s se ha vestido de luto pues se confirmó el fallecimiento del tecladista británico Peter Byrne, una de las figuras más importantes de todo el synthwave y pop mundial, quien aportó grandes melodías con bandas como Naked Eyes y Neon.

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La noticia se dio a conocer este miércoles luego de que su familia hiciera pública la información del deceso, aunque el célebre músico habría perdido la vida el pasado lunes 14 de septiembre en Los Ángeles a la edad de 74 años, dejando un gran legado musical.

¿Quién fue Peter Byrne?

Peter Byrne fue el vocalista principal y cofundador del famoso dúo de synth-pop conocido como Naked Eyes, el cuál revolucionó la música durante la década de los 80’s junto a su colega, el tecladista Rob Fisher, con quien alcanzó la fama mundial gracias a temas como “There’s Always Something There to Remind Me" y "Promises, Promises".

Juntos como Naked Eyes publicaron algunos álbumes destacados en los años 80 como Burning Bridges (1983) y Fuel for the Fire (1984), con los que conquistaron las radios y las televisoras hasta su separación inicial a mediados de esa década.

Tras el fallecimiento de su compañero de banda Rob Fisher en 1999, Byrne siguió con algunas giras e incluso lanzó su álbum solista The Real Illusion (2001) y mantuvo vivo el proyecto de la banda con producciones como Disguise the Limit (2021).

¿De qué murió Peter Byrne?

Por ahora su familia y equipo de trabajo han mantenido las causas de muerte del músico en privado, pues solo se habló de que Peter padeció brevemente una enfermedad.

Si bien, ni se sabe si habrá más ceremonias de luto, se espera que haya espacios para fans de su obra que puedan rendir tributo.