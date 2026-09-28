Madonna sorprende en los VMAs 2026 junto a Sabrina Carpenter y Charli xcx: así fue su regreso

Madonna volvió a los MTV VMAs después de 23 años de ausencia, convirtiendo la apertura de la edición 2026 en uno de los más emblemáticos. La cantante encabezó un número inspirado en algunos de sus éxitos del álbum Confessions II. Lo que más emocionó al público fue que compartió el escenario con Sabrina Carpenter, Charli XCX, Julia Garner, Seth Rogen y otros invitados.

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¿Qué cantó Madonna en los VMAs 2026?

La artista abrió la ceremonia con un número que reunió canciones de Confessions II, su nuevo álbum, las cuales fueron “Bring your love" y “Danceteria Afterhours”. La puesta en escena estuvo cargada de referencias visuales y esa estética que solo Madonna puede crear, convirtiendo los VMAs en algo más que una simple presentación musical cualquiera.

¿Qué hicieron Sabrina Carpenter y Charli xcx con Madonna?

Uno de los momentos que más sorprendió y emocionó a los espectadores fue cuando aparecieron en escena Sabrina Carpenter y Charli XCX. Lo mejor de todo es que pudimos presenciar el derroche de talento de cada una de ellas y entender por qué todas son parte de los nominados de esta gala.

¿Qué sigue para Madonna en los VMAs 2026?

Después de abrir la ceremonia, Madonna todavía tiene una noche muy importante por delante al tener 13 nominaciones en los MTV VMAs. Recordemos que Madonna no pisaba el escenario de los VMAs para una actuación en vivo desde 2003, cuando protagonizó junto a Britney Spears y Christina Aguilera una de las aperturas más recordadas de la historia de los premios.