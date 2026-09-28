Alfombra roja de los VMAs 2026: los looks que más llamaron la atención

Una de las cosas que sin duda más emocionan de la temporada de premios musicales es ver a las estrellas portando vestidos y trajes tan elegantes como extravagantes. Hoy no será la excepción, pues durante el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, podremos disfrutar de la alfombra roja de los VMAs 2026. Lo mejor de todo es que veremos estrellas icónicas como Madonna, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, LISA, Charli XCX y los chicos de BTS.

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¿Qué famosos destacaron más en la alfombra roja?

Con un evento de esta magnitud, podíamos esperar que bajo los reflectores destacaran figuras como Madonna, la cual llega, por cierto, como la artista con más nominaciones de la noche y además como encargada de abrir la ceremonia. Además, hay otras celebridades que se han destacado por su música y su destacable forma de vestir en las alfombras, como Sabrina Carpenter, LISA y Charli xcx.

¿Quiénes fueron los mejor vestidos de los VMAs 2026?

Como era de esperarse, una de las más esperadas del evento es Taylor Swift, quien no decepcionó al portar un vestido de dos piezas muy elegante.

Otra de las artistas que no decepcionan es la cantante coreana LISA, que una y otra vez demuestra por qué ella se ha convertido en un icono de la moda.

One thing about LISA is she knows how to do a red carpet. Every. Single. Time. #VMAs pic.twitter.com/rsIxTRUmRy — MTV (@MTV) September 27, 2026

Otra que sorprendió esta noche fue Charli XCX, quien llegó con un atuendo pop mucho más atrevido.

.@charli_xcx on the #VMAs carpet MAKES ME FEEL HOW IT MAKES ME FEEL pic.twitter.com/d6y3eznxfb — MTV (@MTV) September 27, 2026

Belmont Cameli sorprende con un atuendo de mezclilla en la alfombra roja de los VMAs 2026.

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Paris y Nicky Hilton aparecen juntas en la alfombra roja combinando atuendos llenos de glitter. Juntas rinden homenaje al astronauta de los VMAs.

Paris and Nicky Hilton pose together at the #VMAs pic.twitter.com/op02Q1P8oJ — Variety (@Variety) September 27, 2026

Superman aterriza en los MVAs. David Corenswet llegó luciendo un traje holgado de color gris, elegante y atractivo.

Otra que llamó mucho la atención fue la comediante Rachel Dratch, cuyo vestido parecía una hermosa y brillante armadura.

Sombr apareció con un extravagante abrigo, el pecho descubierto y un cinturón con la palabra "Sex".

Sombr shows off his "SEX" belt at the #VMAs pic.twitter.com/S8h0rnB0Rq — Variety (@Variety) September 27, 2026

Uno de los atuendos más extraños fue el de Troye Sivan. Portó un saco elegante del cual le salían plumas de una faja de tela que le colgaba en la cintura.