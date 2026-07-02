México vs. Inglaterra: Las 10 bandas musicales que son consideradas las más grandes en cada país

Hace unas horas que el siempre polémico Liam Gallagher inició una guerra contra sus fans mexicanos, pues aunque por muchos es considerado como una leyenda de la música, hay más generaciones que en realidad no están familiarizados con su trabajo, lo que ha abierto un debate en redes sociales sobre las mejores bandas de cada país.

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Aunque la trascendencia de Oasis (la banda que formó junto a su hermano Noel) sí entra en tela de debate tras su alcance y logros, hay una gran cantidad de bandas que Inglaterra ha aportado y que se han ganado el aprecio del mundo entero, ¿Pero qué hay de las bandas mexicanas?

Comparar a una cultura con otra probablemente no nos llevará a ningún lado, pero tampoco está mal dentro de estas diferencias admirar la diversidad del arte y cómo cada hemisfério del mundo la vive, sobre todo en dos públicos tan apasionados como los mexicanos e ingleses.

¿Cuáles son las bandas más populares de Inglaterra?

Hablar de la música inglesa sin duda nos remite a una gran cuna cultural, pues el sonido de una gran cantidad de artistas ingleses han marcado un antes y después en la música entre una gran cantidad de corrientes como el rock, pop, psicodélico, progresivo, britpop, punk y demás variantes, por lo que de acuerdo con la opinión de expertos y la fans, estos son los mejores artistas de Inglaterra:



The Beatles

Led Zeppelin

Pink Floyd

Deep Purple

Queen

The Clash

Arctic Monkeys

Oasis

Blur

The Cure

¿Cuáles son las bandas mexicanas más populares?

Aunque en esta parte del mundo México y Latinoamérica ha adaptado y reinterpretado la música popular o rock, pues nuestro país también se caracteriza por ser alguno de los lugares con una gran diversidad y cuna de bandas que musicalizan nuestra cotidianuidad tales como:



Café Tacvba

Caifanes

El Tri

Maná

Molotov

La Maldita Vecindad

Panteón Rococó

Zoé

Enjambre

Plastilina Mosh

¿Y bien, cuáles son tus favoritas?