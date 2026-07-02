Liam Gallagher, de la banda Oasis hace un POLÉMICO pronóstico del partido entre México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Hace una horas que conocimos al rival de México en los 8vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, pues luego de que la República Democrática del Congo complicara el encuentro, finalmente Inglaterra se llevó el encuentro romantando un tenso encuentro terminando 2-1.

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Ante esto, un gran sector amante del fútbol se ha hecho a la ilusión de poder levantar la copa, pues es bien sabido que en Inglaterra se vive este deporte y si hay alguno de los artistas que nunca ha ocultado su amor por el deporte de los 90 minutos, es Liam Gallagher, uno de los músicos más importantes del Reino Unido y mitad de la icónica banda Oasis.

¿Qué dijo Liam Gallagher sobre el partido de México vs. Inglaterra?

Fue a través de su cuenta de “X”, donde el músico originario de Manchester aseguró que Inglaterra vencería a México 5-0, dejando ver la total confianza que tiene sobre su selección que ciertamente ha tenido grandes problemas para vencer a sus rivales dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

La polémica declaración se dió luego de que una fan le preguntara:

“Liam, ¿qué opinas de la aplastante derrota de Inglaterra en el Azteca?”, a lo que el miembro fundador de Oasis de 53 años respondió tajantemente: “Creo que le ganaremos a México 5-0”, aunque uno de los datos más cuestionables es que el músico escribió esto horas antes del partido de Inglaterra, quienes estuvieron cerca de ser eliminados en los 16avos ante la República Democrática del Congo.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

¿Cuándo es el partido de México vs Inglaterra del Mundial 2026?

Este intenso e histórico partido será el próximo domigo 05 de julio, el cuál podrás seguir a través de Azteca 7 en punto de las 5:30 de la tarde, donde podremos ser testigos de uno de los partidos que probablemente marcarán un antes y después en e fútbol mexicano, independeientemente de si te gusta Oasis o no, pues todo un país ha comenzado a soñar con el "¿Y si sí?.

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