Monsieur Periné anuncia su separación después de casi 20 años: “Quizás sea la decisión más difícil”

Después de casi 20 años de trabajar juntos, crear música, compartir escenario y canciones que se convirtieron en éxitos, este martes 29 de septiembre la agrupación colombiana Monsieur Periné anunció su separación.

A través de redes sociales, Catalina García y Santiago Prieto reconocieron que llegar hasta esta decisión no ha sido sencillo por lo que mediante un comunicado explicaron que llevaban mucho tiempo intentando encontrar la manera correcta de hablar con su público, especialmente con quienes los han acompañado desde el inicio y con aquellos que se fueron sumando a lo largo de su carrera.

“Quizás sea la decisión más difícil que hemos tenido que tomar”, expresaron en su escrito, dejando ver que este anuncio también representa un proceso personal para cada uno de sus integrantes.

¿Por qué Monsieur Periné se separa?

Con una frase breve, pero contundente, el grupo sorprendió a sus seguidores con una frase corta pero contundente que resonó inmediatamente en Instagram: “Vamos a separarnos”.

Aunque la frase tomó por sorpresa a varios de sus fans, lejos de presentar este momento como un cierre definitivo, el dúo explicó que necesita un espacio individual para procesar todo lo que está viviendo. También dejaron abierta la posibilidad de que, con el tiempo, puedan encontrarse en proyectos o reencuentros.

La agrupación también quiso dedicar unas palabras a su público, recordando que una parte fundamental de su historia se construyó precisamente junto a quienes estuvieron presentes durante todos estos años.

“Gracias por estar. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de esta historia”, compartieron.

Aunque la separación marca un cambio importante para Monsieur Periné destacaron que los conciertos programados que tenían siguen en marcha por lo que invitó a su público a vivir estas presentaciones como una celebración de todo lo que han construido juntos.

¿Quién es Monsieur Periné?

Monsieur Periné surgió en Bogotá, Colombia, que destacó por desarrollar una identidad musical propia ya que en sus canciones mezclaron pop, jazz, swing y diferentes sonidos latinoamericanos.

La agrupación estuvo encabezada por Catalina García y Santiago Prieto, quienes se convirtieron en dos de las figuras más reconocibles de este proyecto que logró trascender las fronteras de Colombia.

Entre sus éxitos se encuentran: “Nuestra canción”, “Bailar contigo”, "Sabor a mí" y otras piezas que formaron parte de su particular propuesta musical.