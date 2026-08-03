Muere querido artista del reggae tras brutal ataque armado; tenía 47 años

La música jamaicana se encuentra de luto luego de que se confirmara que este fin de semana falleciera Brian Boucher, mejor conocido Ras Ajai, una de sus figuras más reconocidas del país, tras sufrir un ataque armado el pasado 1 de agosto.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el cantante se encontraba en Waterford, Portmore, cuando fue interceptado por un grupo de hombres armados que abrieron fuego en su contra la noche del sábado, asimismo, otra persona resultó herida durante el tiroteo. Hasta el momento no se han reportado datos oficiales sobre el móvil del crimen así como detenciones que estén relacionadas con este caso.

La confirmación del artista quien también fue reconocido por su trabajo en la pantalla al darle vida a Bob Marley en la película Bob Marley: One Love ha generado una ola de mensajes de despedida por parte de sus seguidores y colegas quienes lamentan la pérdida de una figura que combinó la música con la actuación.

¿De qué murió Ras Ajai?

Brian Boucher falleció tras recibir múltiples impactos de bala durante un ataque armado registrado en Waterford en la parroquia de St. Catherine, Jamaica, ante estos hechos fue trasladado de emergencia a un hospital para su atención médica, momentos después médicos confirmaron su muerte a sus 47 años de edad. Ras Ajai recientemente había regresado a Jamaica tras una gira por Estados Unidos.

Ante el conmocionante ataque directo las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para identificar a los responsables de este crimen y esclarecer el motivo del homicidio. De igual modo, no se han revelado detalles del estado de salud de la otra víctima.

¿Quién era Brian Boucher, conocido como Ras Ajai?

Brian Todd Boucher, artísticamente conocido como Ras Ajai fue cantante de reggae y actor jamaicano y quien inició su carrera musical desde 2008, entre los temas que grabó y mantuvieron un éxito rotundo se encuentran Di Ras Hot, Vice Grip y Buss A Bubble junto a Sean Paul, con quien trabajo en varias presentaciones.

En el cine alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Claudie Massop en la película Bob Marley: One Love, papel que impulsó su carrera como actor pese a no contar con experiencia profesional previa en la actuación.