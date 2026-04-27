Muere famoso cantante a los 78 años de edad, escritor de una de las canciones más icónicas de los 70

En los últimos minutos se ha dado a conocer la sensible noticia del fallecimiento de Tony Wilson, bajista de Hot Chocolate, quien de acuerdo con lo declarado por su hija, falleció en Trinidad a la edad de 78 años. El talentoso músico fue coautor del icónico éxito de la banda de 1975, "You Sexy Thing".

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¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Tony Wilson?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer su hija, fue quien dio a conocer la sensible noticia: "Agradezco que el viernes 17, durante nuestro tiempo de conversación consciente, fue guiado al Señor con entendimiento. Unas mañanas después pidió oraciones. Dijo que se iba." Compartió.

De la misma manera, su hija agradeció que el músico se encuentre en Paz, pues admitió que el saber que su padre se fue en paz, es su fuente para que ella encuentre la calma: Doy gracias y alabo a Dios. Miren a su alrededor... No llevamos nada con nosotros. Tenemos que asegurar nuestra elección. Esto es serio. La pregunta sigue siendo: al final, ¿Dónde pasaremos la eternidad?".

¿Quiénes fueron “Hot Chocolate” el icónico grupo de los años 70 que dio vida a "You Sexy Thing"?

Durante la década de los años 70, Hot Chocolate fue una exitosa banda británica de soul, funk y música disco formada en 1969. "You Sexy Thing" de 1975, fue su gran éxito, el cual fue compuesto por Errol Brown, junto con el bajista Tony Wilson.

En sus orígenes Hot Chocolate, estuvo compuesta por Errol Brown (Voz principal y compositor), Tony Wilson (Bajo y compositor), Harvey Hinsley (Guitarra), Patrick Olive (Bajo, percusión y voz), Tony Connor (Batería). Sin duda la partida de Tony Wilson marca un cierre dentro de la afamada agrupación que ha hecho bailar a cientos de personas a través de los años.