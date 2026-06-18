Luto en la música: muere querido productor de hip hop nominado al GRAMMY, figura clave en la carrera de Eminem y Drake

Luto en la industria de la música. Muere Tay Keith a los 29 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el reconocido productor musical fue hallado sin vida en su hogar en Nashville, Tennessee, este mismo jueves, 18 de junio, luego de que las autoridades acudieran a una visita de control en su apartamento.

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¿De qué murió el productor musical Tay Keith?

De momento, se desconoce la causa de muerte oficial, pues las autoridades han revelado que el artista fue hallado sin vida tras una visita de control. Si bien no se dieron mayores detalles al respecto, la policía dejó en claro que no se tiene la sospecha de ningún acto delictivo con relación al deceso. Dicho esto, no queda más que esperar a que las investigaciones concluyan.

¿Quién era Tay Keith? Así fue la carrera del productor nominado al GRAMMY; trabajó con Eminem, Drake y más

Con tan sólo 29 años, Tay Keith contaba con una carrera verdaderamente exitosa en el mundo del hip hop. El oriundo de Memphis, Tennessee, incursionó en la industria desde muy temprana edad. A los 14 años comenzó a crear y publicar su propia música a través de diversas plataformas digitales, como Youtube y DatPiff.

En 2015, conoció a Blac Youngsta, con quien trabajó para su mixtape “Fuck Everybody”. Desde entonces, su nombre comenzó a hacer eco en la industria, pero no fue hasta 2018 que logró el éxito comercial al producir diversos sencillos como “Shoot”, “Look Alive” y “Nonstop” de Drake, “Not Alike” de Eminem y “Sicko Mode” de Travis Scott, canción que le valió una nominación al GRAMMY.

A lo largo de su trayectoria, Keith también trabajó con artistas como BlocBoy JB, DJ Khaled, Lil Baby, además de producir una canción para “Homecoming: The Live Album” de Beyoncé. Sin duda, una gran pérdida para el mundo del hip hop y la música en general.

Descanse en paz, Tay Keith.