7 canciones para apoyar a la Selección Mexicana y subir a tus stories de Instagram, reels y TikTok

¡El país entero se pinta de tricolor! Este martes, 30 de junio, México se enfrentará ante Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La cita será en el Estadio Ciudad de México, en punto de las 7:00 p.m. Mientras esperas la hora para sintonizar el partido en Azteca 7, aquí te compartimos 7 canciones para apoyar a la Selección Mexicana y subirlas en tus stories de Instagram, reels y TikTok.

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7 canciones para subir a Instagram y TikTok en apoyo a la Selección Mexicana

¡Que se sienta pasión por el fútbol! Si estás por subir alguna historia o reel a Instagram con motivo al partido de hoy, aquí te compartimos las mejores canciones para acompañar tu publicación.

Hasta que te conocí - Juan Gabriel

Desde el inicio de la justa veraniega, “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel se ha convertido en el himno de la Selección Mexicana, por lo que es perfecta para tus instastories, reels y TikToks.

Esto es México - Coray

Otra canción que se ha vuelto viral esta temporada futbolera y que, sin duda, enaltece a cualquier mexicano es “Esto es México” de Coray… Seguro la has escuchado en algún video o publicación en redes sociales, así que no dejes pasar la oportunidad y úsala tú también.

Por mi México - Lefty Sm ft. Santa Fe Klan

Un himno de resistencia y amor por México. La frase “Soy mexicano, esa es mi bandera” pone el nombre del país en alto, por lo que es perfecta para armar edits en apoyo a la Selección y subir tus fotografías vistiendo tu mejor jersey.

Cielito lindo - Mariachi

Un clásico que no puede faltar esta temporada futbolera. Esta canción es perfecta para publicaciones con un tinte más melancólico, aunque igual de llenas de orgullo por la camiseta mexicana.

El Rey - Vicente Fernández

El Charro de Huentitán nos dejó grandes clásicos y esta canción es tan sólo un pequeño ejemplo de ello. “El Rey” es perfecta para esas vibes motivacionales, justo antes del partido, así que no olvides subir tu historia con esta canción de fondo.

La Chona - Los Tucanes de Tijuana

¿Qué sería de una buena fiesta sin “La Chona”? Esta canción es un must para cualquier historia, video o publicación de celebración, pues no hay mexicano que no se alegre al escuchar este temazo.

México en la piel - Luis Miguel

El “Sol” de México no podía quedar fuera de este conteo. Esta canción representa orgullo, elegancia y nostalgia al más puro estilo mexicano; por lo que también va perfecta para contenido emotivo relacionado con el torneo.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: Cómo y dónde ver el México vs. Ecuador, HOY 30 de junio

El partido de esta noche, México vs. Ecuador, podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta en Azteca 7, el Canal del Mundial. Nuestra transmisión arranca en punto de las 6:30 p.m., mientras que el silbatazo inicial se dará a las 7:00 p.m. Si no cuentas con acceso a la TV abierta, no te preocupes. Puedes seguir el juego en el sitio web oficial de Azteca 7 o la apps móviles de TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

…¿Y si sí?