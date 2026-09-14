OFICIAL: Oasis anuncia gira para el 2027, ¿regresan a México? Esto es lo que se sabe

¡Ya es oficial! Tras una exitosa gira de reencuentro en 2025, los hermanos Gallagher han anunciado un nuevo tour: Oasis live ‘27. La noticia llega días después de dejar pistas en diversas ciudades del mundo, lo que dio como resultado un listado de fechas por Europa - incluido un esperado regreso a Knebworth House - y Norteamérica. Sin embargo, México no cuenta con shows confirmados para su regreso a los escenarios en 2027.

También te puede interesar: Conciertos de BTS en Argentina y Brasil llegarán EN VIVO a cines de todo el mundo: cómo verlos en México, fechas, horarios y precio de boletos

¿Oasis vendrá a México con su nueva gira? Esto se sabe

Si bien la noticia de su regreso causó furor entre sus fanáticos, los seguidores de México y América Latina se llevaron una gran decepción al ver que no contaban con fechas confirmadas para el inesperado regreso de la agrupación de Mánchester. No obstante, tras el par de sold outs celebrados en el Estadio GNP en 2025, es muy probable que la Ciudad de México sea incluida en una segunda parte de la gira. Por ahora, no queda más que esperar.

Oasis confirma gira para 2027: fechas y países que visitarán los Gallagher

A continuación, te compartimos el listado de fechas confirmadas para la gira de Oasis en 2027:



Mayo 21, 23, 25, 28, 29: Glasgow, Escocia ; Celtic Park

; Celtic Park Junio 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26: Mánchester, Inglaterra ; Etihad Stadium

; Etihad Stadium Julio 2, 3: Múnich, Alemania ; Allianz Arena

; Allianz Arena Julio 10, 11: Barcelona, España ; Estadi Olimpic de Montjuic

; Estadi Olimpic de Montjuic Julio 16, 17: Ámsterdam, Países Bajos ; Johan Cruyff Arena

; Johan Cruyff Arena Julio 23, 24: París, Francia ; Stade de France

; Stade de France Julio 29, 30: Roma, Italia : Estadio Olímpico

: Estadio Olímpico Agosto 10, 13, 14: Boston, Massachusetts ; Gillette Stadium

; Gillette Stadium Agosto 20, 21, 24: Las Vegas, Nevada ; Allegiant Stadium

; Allegiant Stadium Septiembre 4, 5: Slane, Irlanda ; Slane Castle

; Slane Castle Septiembre 11, 12, 18, 19: Stevenage, Inglaterra; Knebworth House

Oasis live ‘27 Tour: cuándo y dónde comprar boletos

Si no quieres esperar a que los ingleses anuncien fechas en México y deseas aventurarte a verlos en alguna de las ciudades confirmadas, deberás completar un registro en el sitio web oficial de la agrupación. Posteriormente, se hará un sorteo en el que se darán los códigos de venta exclusivos. La venta de boletos se celebrará a través de Ticketmaster, de manera escalonada, el 25, 26 y 27 de septiembre, según el código que te haya tocado; así que enciende tus notificaciones.