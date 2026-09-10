Conciertos de BTS en Argentina y Brasil llegarán EN VIVO a cines de todo el mundo: cómo verlos en México, fechas, horarios y precio de boletos

La banda surcoreana BTS continúa llevando su música a millones de seguidores alrededor del mundo y ahora los fans mexicanos tendrán nueva oportunidad de disfrutar uno de sus grandes espectáculos desde las salas de cine. Los conciertos que el fenómeno del Kpop ofrecerá en Argentina y Brasil serán llevados a todas las salas del cine a nivel mundial mediante funciones especiales de Live Viewing.

Esta experiencia permitirá que ARMY viva el regresó de BTS a Latinoamérica, a través de la pantalla grande y con sonido de cine sin necesidad de salir del país y gasta demasiado dinero para presenciar las presentaciones de: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

¿Cuándo y dónde se verá los conciertos de BTS en Buenos Aires y Sao Paulo en México?

Los conciertos que se proyectarán en los cines corresponden a las presentaciones en Buenos Aires, Argentina y São Paulo, Brasil.En Argentina, BTS se presentará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata el 23 y 24 de octubre de 2026, mientras que en Brasil serán los días 28, 30 y 31 de octubre en el Estadio MorumBIS.

Para el Live Viewing se proyectarán las presentaciones del 24 y 25 de octubre en Argentina y las del 30 y 31 de octubre en Brasil, que serán llevadas a salas de cine. En México, las cadenas cinematográficas Cinépolis y Cinemex confirmaron a través de redes sociales que sí proyectarán los conciertos en sus salas de cine a nivel nacional.

Para acceder a los boletos las dos cadenas indicaron que contarán con preventa, por su parte Cinemex ya confirmó que el inicio de su preventa está programada para el día 17 de septiembre de 2026 a las 7:00 de la mañana. Por su parte, Cinépolis informó que próximamente dará a conocer el día de su preventa.

¿Cuánto costarán los boletos para ver los conciertos de BTS en cine en México?

Hasta el momento, el precio oficial de las funciones en México debe consultarse directamente con cada cadena al momento de abrir la venta, ya que no se ha publicado un costo nacional definitivo que permita confirmar una cifra para todas las salas. Por ello, ARMY deberá estar pendiente de las plataformas de las cadenas para conocer el precio, horarios y complejos participantes.