OFICIAL: Boletos al 2x1 para el espectáculo de Disney en CONCIERTO en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional será el recinto que se llenará de la magia de Disney, pues este próximo domingo 27 de septiembre estará en vivo Disney en Concierto: Un Recorrido Musical, con la Orquesta Sincrophonia, organizado por Disney y Anime Music Lab, quienes se han encargado de traernos impresionantes conciertos de los Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball.

Y para que nadie se pierda de este evento único y puedan cantar a todo pulmón sus canciones favoritas del universo de Disney, se ha anunciado oficialmente la venta de boletos al 2x1 a partir de hoy 22 de septiembre hasta el día del evento el próximo 27 del mismo mes, los cuales podrás adquirir a través de la plataforma de Ticketmaster.

Este evento además de traer músicos y cantantes de talla internacional contará con kits sensoriales diseñados para que el concierto pueda ser disfrutado por todos, y vivan una experiencia mucho más amigable e inclusiva, estos kits cuentan con: audífonos reductores de sonido, lentes de filtro verde UVI, juguetes sensoriales y tarjetas de emociones.

¿Qué canciones se presentarán en el Disney en Concierto?

La organización de Anime Music Lab siempre está de calidad internacional, y aunque no se ha revelado oficialmente el tracklist de las canciones que podremos disfrutar este domingo de Disney, sí tenemos un adelanto de las películas que tendrán un espacio en el Auditorio Nacional, con clásicos como:



La Sirenita

El Rey León

Aladdín

Hércules

Frozen

Enredados

Y el concierto no se limitará solo a esos títulos, pues se ha asegurado momentos llenos de sorpresas que a más de uno les pondrá la piel de gallina y tal vez hasta una lagrimita de emoción les podría sacar.

¿Quiénes cantarán en el Disney en Concierto?

La Orquesta Sincrophonia será dirigida por el ya reconocido y talentoso director artístico Rodrigo Cadet, quien ha estado presente en otros conciertos sinfónicos de Anime Music Lab. Además el concierto se iluminará con las voces de grandes talentos como Carmen Sarahí, voz oficial de Elsa en Frozen; Romina Marroquín quien hace a Ana en Frozen; Irma Flores quien hizo a Jazmin en la obra teatral de Aladdín; Luigi Vidal quien dio voz a Aladdín en la obra teatral de México y Jair Campos, quien dio su voz para la Bestia en La Bella y la Bestia.