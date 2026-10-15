La banda Garbage ofrecerá un concierto GRATIS en el Zócalo de la Ciudad de México en noviembre

Este jueves se confirmó que la banda estadounidense y escocesa, Garbage se estará presentando gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, noticia que ha alegrado a todos sus fanáticos que desde hace años siguen su trayectoria que ha sido marcada por un rock único y transcendental.

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El concierto se estará llevando a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, por lo que podríamos decir que este show gratuito estará subiendo los ánimos de cara a la semana del Corona Capital 2026, aunque ciertamente este par de eventos no tienen relación alguna.

Garbage confirma concierto en el Zócalo el sábado 14 de noviembre

La banda liderada por la mítica Shirley Manson estará trayendo todo el sonido que les ha acompañado por más de 30 años al corazón de la Ciudad de México, en el que se espera que sea uno de los eventos del año, siendo esta una de las bandas más representativas y queridas de los 90's.

Garbage llegará a la Ciudad de México para presentar grandes éxitos como "Only Happy When It Rains", "Stupid Girl", "I Think", "#1 Crush", "Cherry Lips" entre otras más que han conectado con más de una generación.

¿A qué hora es el concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX?

Se ha confirmado que el concierto de Garbage en la Plaza México-Tenochtitlán será el sábado 14 de noviembre en punto de las 8:00 pm, por lo que te recomendamos llegar a buena hora para que puedas alcanzar un buen lugar en este evento imperdible.

¿Quiénes son Garbage?

Garbage son considerados como una de las bandas de rock alternativo más influyentes, pues desde su formación en el año de 1993 han ganado gran notoriedad por las letras y voz de Sherley Manson, así como su sonido lleno de guitarras crudas y elementos de la electrónica como sintetizadores y secuenciadores, siendo un sello único.

Por más de tres décadas han permanecido juntos y han publicado 8 álbumes de estudio, mismos que les han valido para lograr ser una de las bandas más importantes del mundo.