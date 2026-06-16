OFICIAL: Los premios Grammy premiarán de forma EXCLUSIVA a artistas del kpop, conoce todas las nuevas categorías para el 2027

Recientemente, los Premios Grammy han comenzado a incorporar cinco nuevas categorías con las que pretenden reflejar la evolución que ha vivido la industria de la música en los últimos años, siendo una de las que más ha llamado la atención la categoría a Mejor Interpretación de Pop Asiático, destinada a reconocer trabajos de K-pop, J-pop y C-pop, la cual ahora reconoce de manera oficial y exclusiva a este género.

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¿Qué se sabe sobre las nuevas categorías de premiación de los Premios Grammy?

De acuerdo con lo que se ha revelado de manera oficial, los Premios Gramy del 2027 contarán con cinco nuevas categorías:



K-pop, J-pop y C-pop

Canción Latina

Interpretación Vocal Pop Tradicional

Colaboración R&B

Álbum de Folk Tradicional

Es importante señalar que con esta medida los reconocidos premios marcan un paso relevante al reconocer el género asiático, pues esta industria representa hoy en día una de las más relevantes a nivel internacional.

¿Cuál es el impacto actual del K-pop?

Datos proporcionados por la Fundación Corea y el Ministerio de Cultura surcoreano: la Hallyu (ola coreana) ya supera hoy en día los 225 millones de seguidores, teniendo presencia en al menos 119 países. Gran parte de la penetración de la cultura en el mundo se debe al K-pop industria que ya supera los 1,801 millones de dólares.

En México, datos proporcionados por la plataforma de streaming más popular del mundo señalan que existen por lo menos 14 millones de aficionados al género, lo que coloca a los nacionales como el quinto mercado más grande del mundo para este fenómeno musical. Muestra de este impacto fueron las más de 180 mil personas que se dieron cita durante los tres conciertos que BTS ofreció dentro del territorio nacional.