Carlos Vives y Silvestre Dangond: Todo lo que debes saber sobre la GRAN fiesta colombiana en el Estadio GNP

¡El vallenato se apodera de la Ciudad de México! Carlos Vives y Silvestre Dangond traerán la gran fiesta colombiana al Estadio GNP Seguros. La cita será el próximo martes 16 de junio, en plena temporada mundialista y previo al debut de la Selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que el evento pretende combinar lo mejor de la música y el baile con la pasión por el fútbol. Aquí te compartimos todo lo que debes saber sobre el concierto.

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¿Quiénes abrirán el show de Carlos Vives y Silvestre Dangond en México?

Carlos Vives y Silvestre Dangond llegan acompañados de ChocQuibTown, quienes serán los encargados de abrir el Gran Concierto de Colombia en Ciudad de México. Los chicos destacan por fusionar ritmos urbanos con sonidos del Pacífico colombiano, por lo que los asistentes podrán disfrutar de un show lleno de energía y diversidad sonora que pretende elevar la experiencia del evento.

¿Qué canciones tocarán en el Gran Concierto de Colombia en Ciudad de México? Posible setlist

Se espera que el setlist del concierto incluya los más grandes éxitos de ambos artistas, alternados en diversos bloques musicales. Entre las canciones que no pueden faltar el próximo 16 de junio destacan títulos como: “La Bicicleta”, “Robarte Un Beso” y “Cuando Nos Volvamos a Encontrar” ft. Marc Anthony de Carlos Vives; mientras que las canciones imperdibles de Silvestre Dangond son “Cásate Conmigo”, “Justicia” y “Materialista” ft. Nicky Jam.

¿Cómo llegar al concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en México?

El concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond se llevará a cabo en el Estadio GNP Seguros. El recinto está ubicado en Av. Viaducto Río Piedad y Río Churubusco s/n Col. Granjas México Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400. La forma más sencilla de llegar es en transporte público. Aquí las mejores rutas:



Metro: línea 9 (café). Las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva o Puebla.

línea 9 (café). Las estaciones más cercanas son Ciudad Deportiva o Puebla. Metrobús: línea 2 (morada). Las estaciones más cercanas son Iztacalco o Goma.

Si vas en auto, checa las mejores rutas en apps de GPS. El recinto cuenta con estacionamiento con un costo extra. El acceso es en las puertas 7, 8, 9 y 15, sobre Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. A continuación, la ubicación exacta: