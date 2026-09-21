OFICIAL: Placebo regresa a México; ¿se presentarán en el Vive Latino 2027?

¡Atención fans de Placebo! La banda británica de rock alternativo ha anunciado su regreso a México con dos fechas confirmadas en 2027. Una en Guadalajara (Jalisco) y otra en Monterrey (Nuevo León); pero ¿habrá más shows? ¿Será que la agrupación se suma al cartel del Vive Latino? Esto es TODO lo que se sabe sobre sus próximas presentaciones en nuestro país: venta de boletos, precio, sedes y más.

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Placebo regresa a México: fechas confirmadas para 2027

A más de tres años de su presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, Placebo regresa a nuestro país con dos shows en Guadalajara y Monterrey para el primer trimestre de 2027, como parte de su 30th Anniversary Tour:



16 de marzo: Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco

Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco 18 de marzo: Auditorio Banamex en Monterrey, Nuevo León

¿Cuándo y dónde comprar boletos? Preventa, venta general y precios de Placebo en México

Aquellos que quieran acceder a la preventa tendrán que registrarse en el sitio web oficial de la banda. De tal modo, se les otorgará un código único para adquirir tickets de manera anticipada. Recibirlo no garantiza la compra de boletos. La preventa se llevará a cabo el 22 de septiembre a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) a través de Ticketmaster. La venta general será hasta el 24 de septiembre, de igual manera, a las 11:00 a.m.

De momento, no se han dado a conocer los precios oficiales del evento. No obstante, teniendo en cuenta los costos anteriores y el tipo de recinto, es probable que los tickets tengan un precio aproximado de entre $900 y $2,500 pesos mexicanos… ¡Así que alista la cartera!

¿Placebo se presentará en el Vive Latino 2027?

Hasta ahora, la Ciudad de México no forma parte de la gira por el 30 Aniversario de Placebo. No obstante, debido a su cercanía con la 27a edición del Vive Latino, todo apunta a que la banda británica podría sumarse al cartel del festival. Las fechas confirmadas para el Vive Latino 2027 son el 13 y 14 de marzo. Dicho esto, no queda más que esperar a que el anuncio sea oficial. La revelación del line-up podría darse durante las primeras semanas de octubre.