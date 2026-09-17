¿Por qué están cancelando a Ed Sheeran? La polémica con Macklemore explicada

Ed Sheeran se ve envuelto en polémica tras retirar a Macklemore como el telonero oficial de su gira por estadios; pero ¿qué fue exactamente lo que sucedió y por qué están cancelando al artista británico? Lo que parecía ser una colaboración llena de fuerza entre dos grandes figuras de la industria musical, rápidamente se tornó en un conflicto político y mediático tras el paso del tour por el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aquí te explicamos el origen.

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¿Qué dijo Macklemore? El inicio de la polémica con Ed Sheeran

Durante una de sus presentaciones en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Macklemore aprovechó el espacio para lanzar un mensaje político y hablar sobre la crisis en Gaza al interpretar el tema de protesta, “Hind’s Hall”, y gritar la frase “Palestina Libre”. Tras ello, reveló que la principal razón por la que decidió unirse a la gira de Ed era el poder usar la plataforma para exponer el conflicto. Días después, fue retirado de manera oficial del espectáculo debido a la presión de inversionistas y recintos. Si bien Macklemore aclaró que consideraba a Ed un gran amigo, hizo énfasis en que su compromiso con Palestina se encuentra por encima de cualquier concierto o contrato.

La respuesta de Ed Sheeran que desató la furia del internet

Una vez que la noticia se hizo oficial y Macklemore reaccionó; Ed Sheeran no tuvo más que emitir un comunicado explicando la situación. A través de este, el intérprete de “Photograph” intentó desligarse de la situación al aclarar que la decisión no fue suya, sino de los promotores y dueños de algunos estadios, quienes lo habrían amenazado con cancelar la gira si el rapero seguía siendo parte de ella. Bajo esta línea, Sheeran intentó mantenerse “neutral” ante el conflicto y señaló que prefiere ver la música como un espacio de unión, puesto que no le gusta hablar de temas políticos en público. Como era de esperarse, la respuesta de Ed generó el efecto contrario.

La reacción de la industria y las redes sociales

Ed Sheeran fue tachado de “cómplice” y señalado por no respaldar la libertad de expresión de su colega, por lo que la respuesta de músicos, teloneros y usuarios de redes sociales no se hizo esperar. En cuestión de horas, bandas invitadas a su gira y músicos de apoyo optaron por bajarse del barco en apoyo a Macklemore, dejando al británico sin actos de apertura; mientras que internautas calificaron su postura de “tibia” al priorizar las exigencias de los patrocinadores en vez de la crisis humanitaria, desencadenando una campaña de cancelación en su contra.