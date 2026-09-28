ÚLTIMA HORA: Rod Stewart anuncia su retiro tras seis décadas de trayectoria; esta es la razón

Rod Stewart le dice adiós a los escenarios. El músico de 81 años tomó su cuenta oficial de Instagram para anunciar su gira de despedida: The Final Encore, con la que recorrerá diversas ciudades de Reino Unido y Europa en 2027. Este último tour dará inicio el 23 de abril de 2027 en el 3Arena de Dublín y concluirá el 24 de julio en el ZAG Arena de Hannover, Alemania.

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¿Por qué se retira Rod Stewart? Esta es la razón

El anuncio de su retiro llega poco después de que el artista se sometiera a una intervención cardíaca para colocarle un stent coronario, el cual sirve para tratar arterias coronarias estrechadas o bloqueadas por acumulación de placa, según explican expertos de Medline Plus. Este procedimiento sirve para aliviar dolores en el pecho o tratar infartos agudos al miocardio. Si bien la cirugía fue un éxito, el procedimiento dejó en claro el cansancio y desgaste físico que conlleva ser parte de un tour global.

Cabe mencionar que este “retiro” sólo será de los escenarios, más no de la música; por lo que los fans del británico podrán seguir disfrutando de nuevos lanzamientos, aunque tendrán que decirle adiós a la posibilidad de verlo arriba de un escenario. “Damas y Caballeros, tengo que anunciarles que el próximo año daré mi última gira por siempre y para siempre. No me estoy retirando, pero este será mi último tour”; expresó el intérprete de “Da Ya Think I’m Sexy?” vía redes sociales.

¿Quién es Rod Stewart?

Rod Stewart destaca por ser una de las más grandes leyendas del rock - pop británico. El oriundo de Londres, Inglaterra, comenzó su carrera en el mundo de la música desde muy temprana edad, tocando en las calles londinenses. Posteriormente, se unió a grupos como The Jeff Beck Group y Faces, pero no fue hasta finales de los 60s e inicios de los 70 que realmente saltó a la fama internacional con su primer álbum como solista “An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down” de 1969. Para 1971 lanzó su disco “Every Picture Tells a Story” del cual se desprende el éxito global “Maggie May”.

Entre sus canciones más populares destacan títulos como “Da Ya Think I’m Sexy?”, “Sailing”, “I Don't Want to Talk About It”, “Baby Jane” y “Forever Young”, entre otras.