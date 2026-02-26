Bad Bunny conquista Japón: Influencer se vuelve viral al cantar DtMF en versión japonesa

El fenómeno global Bad Bunny no para de crecer y, tras el anuncio oficial de su concierto en Japón, el cual está programado para marzo, una creadora de contenido de origen nipón se adelantó a la euforia y sorprendió en redes sociales a todos al publicar la traducción y cover en japonés de DtMF uno de sus temas más coreados.

Ahora lee: Demon Slayer Sinfónico CDMX: Cómo llegar, setlist y todo lo que debes saber sobre el sinfónico más esperado

Dentro de la comunidad digital, el clip rápidamente comenzó a viralizarse, pues diversos usuarios destacaron que el cover parecía más un opening de anime.

El concierto de Bad Bunny en Japón: Lo que se sabe

De acuerdo a lo que se ha revelado, Bad Bunny confirmó su presentación en Japón dentro del proyecto de expansión internacional de un género que causa expectativa entre los fans asiáticos, lo que consolida su presencia en el mercado fuera de América y Europa.

El impacto global de Bad Bunny

No cabe duda de que la llegada del artista originario de Puerto Rico a Japón representa un paso más en la internacionalización de los géneros urbanos latinos en el mundo, pues en los últimos años “El conejo malo” ha encabezado las listas globales de streaming, obteniendo además gran reconocimiento en premiaciones internacionales. En países como México, su capacidad de mover a las masas y romper récord de audiencia le ha valido la posición de figura clave de la música contemporánea.

La celebración de la versión japonesa de DtMF

El cover en japonés de DtMF refleja cómo la música de Bad Bunny trasciende barreras idiomáticas, sino cómo la cultura global impactó y transformó la manera en que se consume hoy en día todo tipo de contenido. Lo cierto es que aún falta para que los japoneses vivan este magno evento que ya ha comenzado a impactar en su comodidad.