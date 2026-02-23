Demon Slayer Sinfónico CDXM: Cómo llegar, setlist y todo lo que debes saber sobre el sinfónico más esperado

En solo algunas horas, el universo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba cobrará vida en un espectáculo único dentro de la Ciudad de México. El concierto sinfónico oficial. Producido por niplex of America junto a GEA Live y RoadCo Entertainment, llega al Auditorio Nacional y promete ser una experiencia inmersiva con orquesta en vivo y proyecciones del anime en pantalla gigante. Ahora te contamos cómo llegar, el setlist esperado y todo lo que debes saber para vivir esta experiencia inigualable de la mejor manera.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sinfónico: Guía completa del concierto en México 2026

Si lo que buscas es información sobre Demon Slayer Sinfónico CDMX 2026, aquí te contamos sobre la fecha, lugares, setlist esperado y todas las recomendaciones necesarias para asistir.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

El concierto se llevará a cabo el próximo 24 de febrero del 2026 dentro del Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país.



Hora: 8:30 p.m.



Boletos: Disponibles en Ticketmaster



Duración: Aproximadamente 2 horas con intermedio



También habrá función en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

Si te preguntas cómo llegar al Demon Slayer Sinfónico en CDMX:

Metro: Línea 7, estación Auditorio, salida directa: (Considera que hasta las últimas horas de redactado este contenido, la estación Auditorio se encuentra cerrada por mantenimiento; opta por una estación antes o después).



Metrobús: Línea 7, estación Auditorio.



Auto: Acceso por Paseo de la Reforma; hay estacionamiento disponible (llega con anticipación).



Apps de transporte: Uber, Didi o taxi autorizado.

Se recomienda llegar al menos 45 minutos antes para evitar contratiempos.

Setlist del Demon Slayer Sinfónico 2026

Se espera que el concierto presente una selección de la banda sonora compuesta por Yuki Kajiura y Go Shiina, en donde los temas más destacados serán:

Gurenge: Opening temporada 1 (LiSA)

Homura: Tema de Mugen Train (LiSA)

Kamado Tanjiro no Uta

Akeboshi

Zankyou Sanka

Temas de batalla como Mizu no Kokyu

Música dedicada a Nezuko

Temas de los Hashira

Toma en cuenta que la interpretación de las obras estará a cargo de una orquesta en vivo: Para el caso de la CDMX será la Orquesta Sinfónica de Minería, acompañada de visuales oficiales de origen japonés.

¿Qué hace especial lo que se espera del concierto?

Dentro del magno evento se espera la participación de al menos 18 músicos en escena y un invitado especial, la proyección de escenas icónicas del anime en alta resolución, así como contenido único. Además, se espera la partición de instrumentos japoneses como: Shakuhachi y Shinobue

Esta es sin duda una oportunidad única de vivir una experiencia completa y única perfecta para celebrar el universo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba antes de su desenlace definitivo.

¿Por qué es importante?

Si eres fan del anime, este concierto representa una experiencia cinematográfica y musical única en su estilo, pues la mezcla entre la orquesta en vivo con escenas claves, transforma el evento en algo imperdible en este 2026.