Baterista de The Warning se desmaya en pleno concierto en Alemania: Revelan su estado de salud

La gira europea de The Warning tuvo un momento lleno de angustia luego de que Paulina “Pau” Villarreal, baterista, vocalista y fundadora de la banda mexicana, se desmayara durante un concierto en Münster, Alemania. El evento ocurrió mientras cantaban su tema “Disciple”; al perder el conocimiento, se tuvo que parar el evento y, más tarde, cancelar el resto de la presentación. El público quedó en shock y la artista apareció en redes sociales para explicarles a ellos y al resto de fans qué fue lo que provocó el desmayo y confirmar que ya se encuentra estable.

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¿Qué le pasó a Pau Villarreal durante el concierto?

En medio de una extraordinaria presentación, mientras la banda interpretaba su tema “Disciple”, Pau comenzó a mostrar señales de malestar hasta que perdió el conocimiento frente al público. El momento quedó grabado por los asistentes al evento y en ellos se aprecia cómo, al notar la situación, sus compañeras Daniela y Alejandra Villarreal interrumpieron inmediatamente la presentación para pedir ayuda. Todos estaban nerviosos y de inmediato subieron al escenario integrantes del staff y personal médico para atender a la baterista.

Pau Villarreal revela detalles sobre su estado de salud

Después del susto y la confusión, la propia baterista compartió en redes sociales un mensaje para tranquilizar a sus seguidores. En este explica que se encontraba enferma antes de subir al escenario y que tomó la decisión de presentarse y no cancelar por el fuerte compromiso que tiene con sus fans. “Ya me sentía mal antes del show, pero quería tocar. La gripe y el calor terminaron por vencerme”, dijo la misma Pau Villareal.

|Instagram Pau Villareal @paulina.thewarning

Aprovecho el mensaje para agradecer las muestras de cariño luego del incidente y aseguro que lo más grave ya pasó. “Estoy bien. Gracias por todos sus mensajes y por preocuparse por mí”, expresó.

