Baterista de The Warning se desmaya en pleno concierto en Alemania: Revelan su estado de salud
Momentos de angustia vivieron los fans de The Warning cuando Pau Villarreal se desmayó en frente de todos durante uno de los conciertos de la agrupación en Alemania.
La gira europea de The Warning tuvo un momento lleno de angustia luego de que Paulina “Pau” Villarreal, baterista, vocalista y fundadora de la banda mexicana, se desmayara durante un concierto en Münster, Alemania. El evento ocurrió mientras cantaban su tema “Disciple”; al perder el conocimiento, se tuvo que parar el evento y, más tarde, cancelar el resto de la presentación. El público quedó en shock y la artista apareció en redes sociales para explicarles a ellos y al resto de fans qué fue lo que provocó el desmayo y confirmar que ya se encuentra estable.
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¿Qué le pasó a Pau Villarreal durante el concierto?
En medio de una extraordinaria presentación, mientras la banda interpretaba su tema “Disciple”, Pau comenzó a mostrar señales de malestar hasta que perdió el conocimiento frente al público. El momento quedó grabado por los asistentes al evento y en ellos se aprecia cómo, al notar la situación, sus compañeras Daniela y Alejandra Villarreal interrumpieron inmediatamente la presentación para pedir ayuda. Todos estaban nerviosos y de inmediato subieron al escenario integrantes del staff y personal médico para atender a la baterista.
@warningland_ Pau faints on stage 😱. Hope she gets well soon 🫶 Pau se desmaya durante el concierto en Alemania 🇩🇪 📽️ mariana_segros #thewarning #thewarningrockband #paulinavillarreal #pauvillarreal #fainted ♬ Renacer Limpio en la Vibración - Brainhertiz
Pau Villarreal revela detalles sobre su estado de salud
Después del susto y la confusión, la propia baterista compartió en redes sociales un mensaje para tranquilizar a sus seguidores. En este explica que se encontraba enferma antes de subir al escenario y que tomó la decisión de presentarse y no cancelar por el fuerte compromiso que tiene con sus fans. “Ya me sentía mal antes del show, pero quería tocar. La gripe y el calor terminaron por vencerme”, dijo la misma Pau Villareal.
Aprovecho el mensaje para agradecer las muestras de cariño luego del incidente y aseguro que lo más grave ya pasó. “Estoy bien. Gracias por todos sus mensajes y por preocuparse por mí”, expresó.