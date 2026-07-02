Frankie Muniz, estrella de Malcolm el de en medio, anuncia su divorcio tras 10 años de matrimonio con impactante mensaje

Frankie Muniz, quien siempre será recordado por dar vida a Malcolm en Malcolm el de en medio, anunció este 1 de julio que él y Paige Price decidieron divorciarse tras 10 años de relación. La noticia fue compartida por el propio actor en sus redes sociales y explicó que la decisión se tomó después de pasar un tiempo separados y darse cuenta de que funcionan más como amigos; es por eso que decidieron llevar el divorcio en privado. Frankie afirma que ellos se mantendrán en contacto con una buena amistad por el bienestar de su hijo y los proyectos que aún comparten.

También te puede interesar: El comercial de Spider-Man y Lionel Messi oculta varios secretos y curiosidades que quizá no notaste

¿Qué dijo Frankie Muniz sobre su divorcio?

El comunicado se alejó por completo del chisme y la polémica; en su lugar solo agradeció el tiempo que compartió con Paige Price. En su mensaje explicó que ambos evolucionaron con el paso de los años, lo que los llevó a descubrir que su relación funciona mejor como una amistad y como padres de su único hijo, Mauz Mosley.

«“Tras un periodo de separación que mantuvimos en privado, Paige y yo hemos decidido seguir adelante con la disolución de nuestro matrimonio. Después de 10 años maravillosos juntos, hemos evolucionado de tal manera que nos hemos dado cuenta de que nuestra relación fluye de forma más natural y sólida como una profunda amistad y como padres que comparten la crianza”».

Paige Price salió en defensa del actor

Tras anunciar el divorcio, Frankie compartió un video donde aparecía bailando con Paige y su hijo, acompañado del mensaje: “¿Quién dice que no puedes seguir siendo el mejor amigo de la madre de tu hijo?”. La publicación tenía buenas intenciones; desafortunadamente, recibió duras críticas por normalizar el divorcio.

Frankie Muniz deleted this video that he posted of him celebrating breaking up his family by divorcing his wife.pic.twitter.com/99c6PidegV — Ian Miles Cheong (@ianmiles) July 1, 2026

Ante estos comentarios, Paige Price respondió públicamente defendiendo a su ahora exesposo y lamentando que la gente le hubiera orillado a eliminar el video debido a las críticas.