Luis Miguel es uno de los artistas más referentes que tiene México, no por ello su mote de El Sol. El cantante tiene una trayectoria de 45 años, por lo que cuenta con varios éxitos, pero hay uno que se llama “Pensar en ti”, una emotiva canción que le dedicó a su madre que nunca apareció. Mientras que esto significa “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler.

El tema es composición de Francisco Céspedes, un reconocido cantautor cubano, quien tuvo la fortuna de que El Sol de México le grabara una de las canciones más importantes en su carrera y fue incluido en el disco Aries, uno de los más íntimos en la carrera de Luis Miguel, quien así luciría si fuera personaje de Dragon Ball.

¿Qué significa “Pensar en Ti”? La emotiva canción de Luis Miguel dedicada a su madre desaparecida, letra completa|Luis Miguel

"Pensar en ti", la canción que Luis Miguel le dedicó a su madre

La canción que fue un éxito en Argentina surgió de un amor no correspondido, pues en una entrevista, Céspedes mencionó que el tema se lo compuso a una vecina que tenía en Cuba, de la cual estaba perdidamente enamorado, pero ella de él no.

Pancho relató que, después de grabada la canción, Luis Miguel le confesó que el tema le llegó al alma, pues se la dedicó a su madre desaparecida, hecho que lo orilló a grabarla, pese a que el disco de Aries ya estaba terminado, por lo que Micky tuvo que sacar un tema de la producción.

Letra completa de “Pensar en ti”, éxito de Luis Miguel

Pensando en ti, recordándote

Descubro cada amanecer

Sintiéndote más y más en mí

Espero al sol más de una vez

Y sucede que este tiempo sin amor

Me hizo saber

Que aunque existe otro camino

Va llenándose mi fe, pensando en ti

Cómo entender lo que pasa en mí

Después de que ayer te pregunté

Si había en ti amor, dijiste no

Es algo extraño, pero no

Y resulta que mi alma sigue igual

Formando tu figura

Hallando en tu sonrisa la felicidad

Pensar en ti, pensar en ti

Sería más hermoso oír tu voz

Viajar al cielo ilusionada

Y regresar enamorada de mi amor

Pero puedo seguir, estando solo así

Pensando en ti

Y resulta que mi alma sigue igual

Formando tu figura

Hallando en tu sonrisa la felicidad

Pensar en ti, pensar en ti

Sería más hermoso oír tu voz

Viajar al cielo ilusionada

Y regresar enamorada de mi amor

Pero puedo seguir, estando solo así

Pensando en ti.