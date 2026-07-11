¿Qué significa “Pensar en ti”? La emotiva canción de Luis Miguel dedicada a su madre desaparecida, letra completa
Es una de las canciones más especiales para El Sol de México, cuyo significado y origen surge del desprecio de una mujer hacia el compositor
Luis Miguel es uno de los artistas más referentes que tiene México, no por ello su mote de El Sol. El cantante tiene una trayectoria de 45 años, por lo que cuenta con varios éxitos, pero hay uno que se llama “Pensar en ti”, una emotiva canción que le dedicó a su madre que nunca apareció. Mientras que esto significa “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler.
El tema es composición de Francisco Céspedes, un reconocido cantautor cubano, quien tuvo la fortuna de que El Sol de México le grabara una de las canciones más importantes en su carrera y fue incluido en el disco Aries, uno de los más íntimos en la carrera de Luis Miguel, quien así luciría si fuera personaje de Dragon Ball.
"Pensar en ti", la canción que Luis Miguel le dedicó a su madre
La canción que fue un éxito en Argentina surgió de un amor no correspondido, pues en una entrevista, Céspedes mencionó que el tema se lo compuso a una vecina que tenía en Cuba, de la cual estaba perdidamente enamorado, pero ella de él no.
Pancho relató que, después de grabada la canción, Luis Miguel le confesó que el tema le llegó al alma, pues se la dedicó a su madre desaparecida, hecho que lo orilló a grabarla, pese a que el disco de Aries ya estaba terminado, por lo que Micky tuvo que sacar un tema de la producción.
Letra completa de “Pensar en ti”, éxito de Luis Miguel
Pensando en ti, recordándote
Descubro cada amanecer
Sintiéndote más y más en mí
Espero al sol más de una vez
Y sucede que este tiempo sin amor
Me hizo saber
Que aunque existe otro camino
Va llenándose mi fe, pensando en ti
Cómo entender lo que pasa en mí
Después de que ayer te pregunté
Si había en ti amor, dijiste no
Es algo extraño, pero no
Y resulta que mi alma sigue igual
Formando tu figura
Hallando en tu sonrisa la felicidad
Pensar en ti, pensar en ti
Sería más hermoso oír tu voz
Viajar al cielo ilusionada
Y regresar enamorada de mi amor
Pero puedo seguir, estando solo así
Pensando en ti
Y resulta que mi alma sigue igual
Formando tu figura
Hallando en tu sonrisa la felicidad
Pensar en ti, pensar en ti
Sería más hermoso oír tu voz
Viajar al cielo ilusionada
Y regresar enamorada de mi amor
Pero puedo seguir, estando solo así
Pensando en ti.