La canción "Total Eclipse of the Heart", interpretada por Bonnie Tyler, es considerada una de las baladas más representativas de los años 80, la cual fue escrita por Jim Steinman y de acuerdo a lo que se sabe, aborda el dolor, la pérdida y la intensidad de una relación que se deshace. La sorprendente interpretación de Bonnie Tyler y su estilo dramático la han convertido en un éxito mundial, que sigue impactando a las nuevas generaciones. Pero si te preguntabas, ¿qué significa Total Eclipse of the Heart?, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿Qué significa Total Eclipse of the Heart?

Es importante tomar en cuenta que “Total Eclipse of the Heart” se puede traducir como "Eclipse total del corazón", por lo que la canción utiliza el eclipse como una metáfora para describir el vacío emocional que deja una relación cuando el amor, la confianza y la esperanza parecen desaparecer.

Dentro de esta metáfora, la oscuridad que provoca un eclipse representa la tristeza, la soledad y la confusión que experimenta una persona tras una ruptura o al enfrentar el desgaste de un vínculo afectivo. Y es gracias a esta metáfora y a la poderosa interpretación de Bonnie Tyler, que Total Eclipse of the Heart se convirtió en una de las baladas más emblemáticas de la música y que le permite mantenerse dentro del gusto actual de las personas.

¿Qué le pasó a Bonnie Tyler?

La cantante de origen galés Bonnie Tyler falleció de manera inesperada a los 75 años, dentro de un hospital de Faro, Portugal. Es importante señalar que la otal Eclipse of the Heart sufrió complicaciones derivadas de una grave enfermedad que requirió una cirugía intestinal de emergencia en mayo, y aunque había despertado de un coma inducido, no logró superar su delicado estado de salud.