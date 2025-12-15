Reconocido actor de Hollywood revela la COMPLICADA situación que vivió durante un concierto de Bad Bunny

El Estadio GNP Seguros sigue teniendo a los mejores artistas y tras tener a Dua Lipa, dicho inmueble ahora es el recinto que ha albergado a los conciertos de Bad Bunny . El Conejo Malo sigue con su Debí Tirar Más Fotos World Tour, donde alrededor de varios referentes de la farándula han estado bailando al ritmo del reguetonero; sin embargo, ahora se ha dado a conocer que, un reconocido actor de Hollywood revela que pasó por una complicada situación cuando estuvo en La Casita de este icono del reggaetón.

¿Quién es el reconocido actor de Hollywood que vivió una complicada situación en el concierto de Bad Bunny?

El reconocido actor de Hollywood que vivió una situación complicada en el concierto de Bad Bunny , es Austin Butler, quien fue al espectáculo del Conejo Malo en Puerto Rico; sin embargo, su instancia en el show no fue del todo agradable, ya que alguien le habría dado una gomita con cannabis.

Austin Butler reveló esta información en el programa de televisión The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon, donde el intérprete de Elvis ingirió un comestible que tenía cannabis, tras comerla dio a conocer que se sintió muy raro y que no quería bailar, porque sabía que si hacía algo extravagante podría quitarle la atención a su amigo cantante.

“Alguien me dio una gomita justo antes del show, y pensé que sería buena idea en ese momento; bueno, como estábamos en una especie de casita, una casa que básicamente es el segundo escenario . vi que me estaba haciendo efecto, y pronto una parte de mí quería bailar y moverme al ritmo de la comida, pero otra parte me sugería que no lo hiciera, porque podría robar un poco la atención”, señaló el actor.

¿Cuántas fechas de Bad Bunny quedan en la CDMX?

Miércoles 10 de diciembre

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Si vienes en metro puedes bajarte en la estación de Velódromo, Puebla o Ciudad Deportiva; todas están en la Línea 9 del Metro que es la línea café. Por otro lado, si llegas en Metrobús, las estaciones en las que te debes bajar son: Upiicsa o El Rodeo, las cuales son de la Línea 2; ten en cuenta que deberás caminar una distancia considerable hacia el Estadio GNP Seguros.

