The Strokes regresa con nuevo álbum ‘Relity Awaits’ tras 6 años de espera y esto opina la crítica de “Los salvadores del rock”

Más de seis años tuvieron que pasar para que la legendaria banda neoyorquina, The Strokes estrenaran un álbum luego de que en abril del 2020, plena época pandémica lanzaron el aclamado ‘The New Abnormal’, obra que les valió para ganar el premio Grammy al “Mejor Álbum de Rock”.

La noche de este viernes 24 de julio a las 00:00 estará disponible en todas las plataformas ‘Reality Awaits’, disco que además de ser sorpresa por las pocas señales que daban como banda, marcó que los llamados “salvadores del rock” siguen más que vigentes y que de momento no hay planes de parar e incluso la crítica especializada ha hecho reseñas bastante positivas respecto a este álbum.

¿Qué esperar de Reality Awaits de The Strokes?

A 25 años de ‘Is This It’, su disco debut ha habido todo un camino musical marcado por Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti, pues lejos de esa versión de jóvenes desenfrenados a ritmos de garage, hard rock, alternativos, han cimentado un legado musical que poco a poco se ha pulido en sus últimas producciones.

Reality Awaits sin duda es más que la continuación de 'The New Abnormal', aunque en primera instancia, la evolución de la manera de escribir de Julian Casablancas y la influencia de temas sociales tienen cada vez más impacto en The Strokes, dejando ver el camino que quieren tomar como una banda “madura”.

La velocidad de la vida moderna, las luchas sociales, amor, desilución y realidad que no siempre espera estopa impregnada en cada canción que es como una banda del futuro que viaja al pasado o viceversa, en búsqueda de un sonido retro y futurista con una melodía que es parte de la casa; dos guitarras, riffs y solos, batería con cambios en cada estribillo, un bajo lento y preciso y una voz rasposa con autotune… Eso es lo que se han esforzado en construir The Strokes a través de esta producción, su identidad más allá de los clásicos que la gente espera en vivo y crítica especializada como RollingStone Magazine o Consequence han declarado como uno de sus mejores trabajos.

¿In Transit II: The Strokes se separará tras este disco?

Aunque este último año la banda con la alineación original ha dado pocas presentaciones, se ha confirmado que Nick Valensi seguirá dentro del proyecto e incluso esta tarde se estrenó un pequeño largometraje titulado “In The Transit II” donde se ha mostrado la buena relación que los músicos mantienen, haciendo de lado rumores.

Además del estreno de ‘Reality Awaits’, la banda ha salido de gira internacional, siendo esta una de las más grandes de su carrera, por lo que se espera que para su concierto en el Corona Capital de la Ciudad de México podamos contar con la alineación original.