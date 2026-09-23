¿Se cancela el concierto de Natanael Cano en Jalisco? Centro Nacional de Huracanes manda alerta por Huracán Polo en Guadalajara este 25 de septiembre del 2026

Jalisco se encuentra bajo alerta meteorológica ante la presencia del Huracán Polo, el cual ha alcanzado la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. De acuerdo con Protección civil, el mal clima podría prevalecer hasta el próximo sábado, 26 de septiembre; lo que ha desatado una gran incógnita entre los fans de Natanael Cano, quien tiene un concierto programado en el estado este mismo viernes: ¿Se cancela el show? Esto es TODO lo que se sabe.

También te puede interesar: OFICIAL: Boletos al 2x1 para el espectáculo de Disney en CONCIERTO en el Auditorio Nacional

¿Se cancela el concierto de Natanael Cano en Jalisco?

Natanael Cano tiene un show programado en el recién inaugurado Coliseo GNP Seguros en Zapopan, Jalisco, este viernes, 25 de septiembre, como parte de su Vol. 1 Tour. De momento, la fecha sigue en pie. Protección Civil de Jalisco no ha emitido ninguna orden de suspensión para eventos masivos en la Zona Metropolitana debido al mal clima. No obstante, dado que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene el monitoreo del sistema en el Pacífico, se recomienda mantenerse al tanto de los canales de comunicación oficial del evento, en caso de cualquier cancelación de última hora.

Alerta en Jalisco por el Huracán Polo; pronóstico para el fin de semana

De acuerdo con la más reciente actualización de protección civil, el Huracán Polo ha alcanzado la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Esta sirve para clasificar los huracanes según la velocidad de sus vientos sostenidos; entre más intensos son, más alta es la categoría. Dicho esto, el Huracán Polo cuenta con vientos sostenidos de 130-156 mph (millas por hora).

Actualmente, el fenómeno se encuentra a 480 km al sureste de Manzanillo, Colima. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el sistema se desplace hacia el noroeste. Bajo esta línea, se esperan fuertes lluvias y ráfagas de viento, así como un gran oleaje y riesgo de inundaciones, deslaves y aumento del nivel del agua en los municipios del sur, costa y sierra de Jalisco. Si bien el riesgo es mínimo para la zona metropolitana del estado (donde será el concierto de Nata), se recomienda mantener precaución y mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas.