SOMBR en México 2026: fecha de la preventa y posibles costos de los boletos

SOMBR ya tiene fecha asegurada para cantar en México, y llega con su You Are The Reason Tour este mismo verano, por lo que, la preventa para este concierto comenzará el próximo martes 16 de abril de 2026; así lo anunció a través de su cuenta oficial de X, Ocesa Total; hasta el momento no se han revelado los costos de los boletos, pero sí se podrán adquirir con el beneficio de hasta 3 meses sin intereses.

El cantante SOMBR participó el pasado fin de semana en el Festival de Coachella, sin embargo, ahora para buena fortuna de sus seguidores, el artista también estará en México y uno de sus primeros conciertos estará programado para el 22 de julio de 2026.

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¿Quién es SOMBR?

El 2025 fue el mejor año de Shane Michael Boose, quien es mejor conocido como SOMBR, este artista es un cantante neoyorquino, y el año pasado pudo tomar bastante fama gracias a su estilo de pop melancólico, el cual crea un tipo de atmósfera muy distinta a la que se están acostumbrando las generaciones presentes.

Fue en el 2020 cuando Boose ya componía temas que no imaginaba que convertiría en un éxito, pero en el 2021 fue cuando SOMBR se metió de lleno en el mundo de la música con una propuesta muy distinta y fue así como se ganó el título de “Sad Boy Core”.

El primer sencillo que lo catapultaría a la fama sería el de “Nothing Left to Say”, el cual se estrenó en octubre del 2021, y es una canción que marcó el comienzo de su carrera como cantante profesional, y sobre todo, ganó mucha popularidad gracias a su estilo musical; esta forma de cantar es un género que pasó a convertirse en una mera poesía visual, la cual se puedes escuchar y disfrutar desde el primer momento que lo escuchas.

Por otro lado, revistas de gran renombre especializadas en la música como: Variety y Rolling Stone, lo han catalogado como uno de los debuts musicales más emocionantes del mencionado año; y es que su manera de escribir las letras en su habitación, lo ha llevado a ser una de las estrellas nuevas más escuchadas y populares del momento.

Tan sólo en Spotify cuenta con 46 millones de reproducciones mensuales, esto lo coloca como uno de los artistas favoritos del momento; y su canción Back to Friends fue uno de los primeros sitios en el Top Global.