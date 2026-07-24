¡Para el Super Bowl 2027! Justin Bieber podría ser considerado para el show de medio tiempo; así reaccionan en redes por los rumores

Justin Bieber ha dado mucho de qué hablar desde su participación en el show de medio tiempo de futbol, evento que generó muchas críticas sobre la forma en que realizó su presentación.

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Sin embargo, los reflectores se dirigen a él, en especial al darse a conocer rumores donde podría ser seleccionado para protagonizar el show musical del Super Bowl 2027.

¿Justin Bieber podría hacer el show de medio tiempo?

Como lo mencionamos en un inicio, hasta el momento no está confirmada la participación de Justin Bieber en el show del medio tiempo del Super Bowl 2027, pero es una noticia que en redes sociales ha generado mucho ruido al respecto.

Todo empezó cuando un portal de entretenimiento aseguró que el joven cantante de Estados Unidos sería considerado para el famoso show deportivo, con la posibilidad de presentarse en el SoFi Stadium. Dichas teorías empiezan desde su participación en el Coachella y en la final de fútbol.

Ante los rumores, muchos usuarios resaltaron su inconformidad, con el temor de que en su presentación solamente tocara la guitarra, además de detallar el resultado que tuvo en su presentación en el show de fútbol. Sin embargo, hubo otros usuarios que demostraron su alegría ante la posibilidad de la noticia.

¿Justin Bieber ha cantado en el SuperBowl?

Hasta el momento, el artista Justin Bieber no se ha presentado en el evento; sería su primera vez en caso de que sea seleccionado, dando un importante paso en su carrera musical, ya que solamente algunos han tenido el honor de pisar ese escenario.

Recordemos que hace un año, el encargado de dominar el escenario fue Bad Bunny, presentación que en su momento generó mucho revuelo y opiniones, en especial al tratarse de un cantante puertorriqueño que dominó el show del medio tiempo.

Por ahora, solamente hay rumores sobre el tema; se espera que en los siguientes días se dé a conocer quién va a dominar el Super Bowl 2027; las opciones son muy amplias.