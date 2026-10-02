Usuarios piden reembolso del Festival Tecate Comuna tras cambio de sede; así puedes solicitarlo de manera sencilla:

Hace unas horas que el festival de música Tecate Comuna informó a través de sus redes sociales que cambiarían de sede, siendo que este originalmente estaba anunciado para realizarse en el Foro Cholula, (en Puebla), aunque a unas cuantas semanas de que se lleve a cabo la edición 2026 informaron que ahora se realizará en el Autódromo de Puebla, noticia que ha generado diversas reacciones en redes e incluso hay quienes piden su reembolso.

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Ante tal anuncio, hay usuarios en redes que manifestaron su disconformidad como asistentes a este festival, por lo que incluso comenzaron a surgir comentarios sobre la posibilidad de pedir reembolsos, lo cuál es posible e incluso la ley señala que podrías conseguir una compensación extra de acuerdo con Profeco.

¿Puedo tener mi reembolso del Tecate Comuna 2026 tras cambio de sede?

Uno de los primeros descontentos por el cambio de sede para el Festival Tecate Comuna 2026 es la lejanía del primer recinto anunciado, pues hay muchas personas que habían buscado alojamientos cerca al Foro Cholula, pues hay quienes han mostrado su descontento y han comenzado a solicitar su reembolso, el cuál podría ser compensado incluso con un monto extra.

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), cambiar aspectos esenciales de un evento como lo son la sede, fecha o cartel modifican legalmente las condiciones de compra, lo cuál te da el derecho al reembolso integro de tu compra más los cargos del servicio.

Por último, si este cambio es imputable al organizador o boletera, la ley sugiere una compensación adicional no menor al 20% del precio que pagaste de acuerdo con el artículo 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

¿Cómo pedir mi reembolso del Tecate Comuna 2026?

Ante tales cambios, los organizadores del festival deberán emitir un comunicado donde dan paso a los reembolsos, aunque es importante que consideres que estos suelen tener una fecha límite y vigencia menor a un mes.

También es importante que estés al pendiente de las redes y canales de información de la boletera, pues estos también son quienes pueden habilitar el proceso de devolución y reembolso, dependiendo de cómo hayas adquirido tus entradas, si en línea o de manera física.