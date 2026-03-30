Tecate Pal´Norte tuvo a estos dos grupos musicales, descubre quiénes fue el primero de la noche

Uno de los conciertos más esperados del 2026 fue el del Tecate Pal´Norte, el cual se llevó a cabo desde el 27, 28 y 29 de marzo del presente año, dicho espectáculo se llevó a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León; con esto se celebró la decimocuarta edición de dicho show. Sin embargo, uno de los grupos musicales sorpresa de hoy domingo 29 de marzo de 2026 fueron los Horóscopos de Durango.

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¿Quiénes son las integrantes de los Horóscopos de Durango?

El grupo musical de Horóscopos de Durango están conformado por Vicky y Marisol, estas artistas son hijas del famosos músico Armando Terrazas; quien fundó la agrupación en 1975 en Chicago, Illinois. Sin embargo, la manera en que las hermanas Terrazas se manejaban en el escenario y cantaban las mejores canciones, hicieron que se robaran el protagonismo de este equipo.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Horóscopos de Durango?

Uno de los temas más populares de este grupo es “Antes Muerta Que Sencilla”, “Cómo te va mi Amor”, “Obsesión”, “Si la Quieres” y “Qué Vuelva”; de hecho, su trabajo ha sido reconocido por los Premios Billboard donde se llevaron el galardón a Mejor Álbum de Música Regional Mexicano del Año, Canción Regional Mexicana del Año por dos años consecutivos en el 2006 7 2007; así mismo también se hicieron con el premio de un Latin Grammy como Mejor Álbum de Banda por su disco “Desatados”, el cual se estrenó en el 2007.

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¿Qué grupos tocaron en Tecate Pal´Norte hoy domingo 29 de marzo de 2026?

Los grupos que estuvieron hoy en Tecate Pal´Norte hoy domingo 29 de marzo fueron: Silvestre y La Naranja, Los Claxons, Molotov, Halsey, Zoé, The Killers, Kchiporros, Midnight Generation, Moenía, DJO, The Lumineers, Panterón Rococó, Los Blenders, Marky Ramone, El Haragán y Compañía, La Gusana Ciega, Love og Lesbian, Reyno, Gallo Armado, Luisa Almagyuer, Nash, Santos Bravos, Yami Safdie, Rusowsky, Omat Courts, C-Kan.

Mario Santander Karlo, 3BallMTY, Austin Millz, Lilly Palmer, Gryffin, Purple Disco Machine, El Rique, Jaze, Daniela Spalla, Siddartha, Elefante, Fara Fara, Tropical Panama, Carlos y José Jr, De Parranda, Cardenales de Nuevo León.

