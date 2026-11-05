Pachuca Rock Fest 2026: Steve Aoki, Molotov, Fobia y MÁS imperdibles bandas es este cartel

Estamos a pocos días de vivir la séptima edición de uno de los festivales que poco a poco ha ido ganando terreno en el centro de México, pues se trata del Pachuca Rock Fest, el cuál está a nada de realizarse con un cartel lleno de estrellas.

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Esta celebración a la música que se estará llevando a cabo el próximo domingo 15 de noviembre ha logrado un cartel como pocos eventos para este 2026, pues habrán bandas y artistas tanto nacionales como internacionales, siendo el baile una de las primeras garantías de esta edición.

¿Cuál es el cartel del Pachuca Rock Fest 2026?

Como muestra de lo mucho que ha crecido este festival, su cartel ha reunido una mezcla de lo mejor de la escena local e internacional, pues en un mismo día podremos escuchar a:



Steve Aoki

Molotov

Fobia

División Minúscula

Bandalos Chinos

División Minúscula

Allison

Cardellino

Electrify

Los Flakos

Louis Goodman

¿En dónde es el Pachuca Rock Fest 2026?

Si estás pensando en caerle a este evento, es importante que sepas que este será en ITLA Campus Central, misma que se encuentra en la Carretera Ciudad Sahagún - Pachuca, en el Kilómetro 7 en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Con una locación inmejorable para un evento de este tipo, este festival se perfila a ser uno de los mejores de la temporada en todo México, el cual iniciará con sus actividades en punto de las 12:00 pm.

¿Qué precio tienen los boletos para el Pachuca Rock Fest 2026?

Es importante que sepas que a menos de un par de semanas de este festival de música, los boletos se encuentran en Fase 2, siendo que su precio es de $1,500 pesos, siendo un gran precio para un evento con un cartel de este tipo con algunas de las bandas más importantes de todo México.

El boleto preferente cuesta $2,650 y todo tipo de entradas se puede pagar a tres meses sin intereses con tarjetas participantes a través de la boletera oficial del evento, Boletia.

