Concierto de Enjambre GRATIS: Horario, cómo llegar, estacionamientos cerca y todo lo que debes saber para verlos este domingo 8 de noviembre

Este próximo domingo 8 de noviembre, el centro de la Ciudad de México se vestirá de gala al recibir a la mítica banda de rock Enjabre como parte del cartel del Vitae Fest 2026. Toma en cuenta que, de manera oficial, se espera que la agrupación suba al escenario en punto de las 18:40 horas; considera el horario para acudir con anticipación y prever estacionamientos cercanos o llegada en transporte público.

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¿A qué hora se presenta Enjabre en el Zócalo y qué es el Vitae Fest 2026?

La banda mexicana Enjanbre se presentará en punto de las 18:40 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México) en el centro de la Plancha del Zócalo de la Ciudad de México, como parte del Fest 2026, un festival musical masivo y completamente gratuito.

¿Qué es el Vitae Fest 2026?

El Vitae Fest 202 se presenta como un evento masivo, cultural y gratuito que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre.

Cartel oficial y horarios:



Mau y Ricky: 17:20 horas

Enjambre: 18:40 horas

Alexander Acha: 20:10 horas

Banda Los Recoditos: 21:15 horas

¿Cómo llegar y qué estacionamientos cercanos hay para ir al concierto de Enjambre el próximo 8 de noviembre del 2026?

El concierto GRATUITO de Enjabre se llevará a cabo en el Zócalo de Ciudad de México, como parte del estival multicultural Vitae Fest 2026. El evento comenzará en punto de las 16:00 horas y se espera que termine cerca de la medianoche.

Cómo llegar en transporte público

Metro CDMX - Línea 2 - Azul (Allende, Pino Suárez o Bellas Artes): Esta suele ser la estación del Metro más cercana a la sede del evento.

Metro CDMX - Línea 1 - Rosa: Sobre esta línea puedes bajar en la estación Isabel la Católica o Merced y dirigirte caminando al evento.

Metrobús - Línea 4 - Ruta Norte o Sur: Esta es una opción que te llevará del Teatro del Pueblo, República de Argentina o Museo de la Ciudad y caminará un par de cuadras hacia el evento.

Estacionamientos cercanos si vas en auto:

Si deseas acudir en coche, toma en cuenta que las inmediaciones del evento estarán cerradas, por lo que deberás optar por opciones vecinas tales como:



Deprisa Isabel La Católica Isabel La Católica 38, Centro Histórico Abierto 24 horas. Una opción excelente para ingresar por el sur del centro.

Centro Histórico Abierto 24 horas. Una opción excelente para ingresar por el sur del centro. Estacionamiento Bolívar Calle de Bolívar 28, Centro Histórico: Una opción techada y tradicional con cuotas por hora o tiempo libre.

Centro Histórico: Una opción techada y tradicional con cuotas por hora o tiempo libre. Estacionamiento Estaciona-T - Bellas Artes Av. Juárez (A un costado del Palacio de Bellas Artes). Estacionamiento subterráneo amplio. Muy práctico para caminar derecho por la calle peatonal Madero.

- Bellas Artes Av. Juárez (A un costado del Palacio de Bellas Artes). Estacionamiento subterráneo amplio. Muy práctico para caminar derecho por la calle peatonal Madero. Deprisa Reforma 8 Av. Paseo de la Reforma 8, Col. Guerrero 7:00 AM a 11:00 PM. Es un espacio cercado al aire libre. Estratégico si prefieres dejar el auto en Reforma y tomar el metro en Hidalgo o Bellas Artes para evitar el tráfico interno del centro.

Toma en cuenta que durante eventos masivos la aglomeración de personas puede saturar los servicios de transporte público y espacios de estacionamiento, por lo que lo más recomendable es acudir con tiempo y verificar con anticipación disponibilidad y rutas.