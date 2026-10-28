¡OFICIAL! Café Tacvba, Maná y Natalia Lafourcade entran al top 200 de Rolling Stone de las mejores canciones del siglo XXI: Conoce el listado completo

En las últimas horas, la revista Rolling Stone reveló su selección de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI, en donde ha sobresalido que existen tres bandas mexicanas o cuando un puesto dentro del afamado ranking: Café Tacvba, Maná y Natalia Lafourcade, ocupando los lugares 63, 80 y 98, respectivamente. Además de la presencia nacional, también incluye a otra banda de habla hispana como Juanes de Colombia, quien ocupa el puesto 192 del listado.

Ahora lee: OFICIAL y CONFIRMADO: Coyote vs. Acme llega a plataformas de streaming en México: fecha y a qué plataforma podría llegar

¿Cuáles son las bandas y canciones mexicanas rankeadas dentro del top 200 de Rolling Stone?

La revista Rolling Stone incluyó en su más reciente top de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI a tres agrupaciones mexicanas, como: “Eres” de Café Tacvba y “En el 2000” de Natalia Lafourcade y "Mariposa traicionera" de Mana.

Dentro de las 200 mejores canciones rankeadas, sobresalen solamente 4 cantantes de habla hispana: Café Tacvba, Maná, Natalia Lafourcade y Juanes. Para más detalles,

• Puesto 63: Café Tacvba – “Eres” (2003)

• Puesto 80: Maná – “Mariposa traicionera” (2002)

• Puesto 98: Natalia Lafourcade – “En el 2000” (2003)

• Puesto 192: Juanes – “Es por ti” (2002) o “A Dios le pido”

¿Cuál es el top 10 de las 200 mejores canciones de rock del siglo XX según Rolling Stone?

El listado de Rolling Stone de las mejores canciones de la historia está encabezado por:



“Maps” - Yeah Yeah Yeahs

“Seven Nation Army” - The White Stripes

“Mr. Brightside” - The Killers

“Good 4 U” - Olivia Rodrigo

“The National Anthem” - Radiohead

“I Know the End” - Phoebe Bridgers

“Last Nite” - The Strokes

“99 Problems” — Jay-Z

“I Bet You Look Good on the Dancefloor” - Arctic Monkeys

“Impossible Germany” — Wilco



Sin lugar a dudas, estas canciones han marcado época y se han consolidado como grandes temas dentro del gusto de los amantes del rock y de la música. A pesar de que solamente sobresalieron 4 canciones de habla hispana, sorprende que sean 3 de agrupaciones nacionales, lo que consolida a México como un fuerte representante de la música rock y sus derividos a nivel internacional.