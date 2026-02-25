Spotify lanza una urna musical para escuchar tus canciones “por toda la eternidad”

De todas las cosas que te podría vender Spotify, te apostamos que nunca pensarías en una urna musical con streaming integrado. Este dispositivo fue creado en colaboración con la marca Liquid Death y se llama Eternal Playlist. Se trata del primer altavoz inalámbrico que está diseñado para reproducir música para siempre, para que escuches tu música favorita en el más allá. El artículo es extremadamente limitado, pues solo hay 150 unidades disponibles y el intento es un éxito; la propuesta mezcla humor negro, marketing y cultura pop en un solo producto.

¿Qué es la urna musical de Spotify y cómo funciona?

La llamada urna Eternal resulta un producto muy curioso, pues es en pocas palabras un altavoz disfrazado de urna decorativa. El dispositivo mide 18x29 centímetros y cuenta con un sistema de Bluetooth integrado en la tapa para reproducir música de Spotify. La idea es que la música te «acompañe hasta en el más allá». Al adquirirla, los usuarios crean una playlist personalizada respondiendo preguntas como “¿cuál es tu onda eterna?” o “¿qué sonido fantasma te representa?”, mientras la plataforma usa su historial musical para generar una selección única.

¿Cuánto cuesta la Eternal Playlist y dónde se vende?

Si te llama la atención este dispositivo, tiene un precio de 495 dólares, lo que equivale aproximadamente a 8,488 pesos mexicanos. Te recordamos que este producto es limitado, pues solo se lanzaron 15 piezas en edición limitada pensada para los coleccionistas más excéntricos. Por lo pronto, la venta se limita a los Estados Unidos.

Viralización o una nueva forma de escuchar la música

Este tipo de productos demuestra que las marcas de entretenimiento están apostando por vender productos inesperados a la par que generan conversación en redes sociales, mezclando estos con mucho humor y narrativa. ¿Te imaginas escuchar tu playlist para toda la eternidad? ¿Cuáles serían esas canciones que tendrías en repeat?

