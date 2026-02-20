Lost media encontrado: aparece video inédito de Led Zeppelin en su legendaria gira de 1972

Recientemente, un fragmento audiovisual considerado “perdido” acaba de aparecer en línea. Se trata de un video en alta calidad de Led Zeppelin durante una de sus presentaciones en Ámsterdam grabado en mayo de 1972, previo al arranque de su gira por los Estados Unidos.

El material, de aproximadamente 4 minutos, corresponde a uno de los conciertos preparativos que la banda ofreció en la capital neerlandesa antes de cruzar el Atlántico.

¿Qué muestra el video inédito de Led Zeppelin en 1972?

Las imágenes fueron grabadas originalmente para el programa de televisión holandesa Popzien, aunque hasta ahora solo circulaban en baja resolución. Dentro del nuevo clip se muestra a la banda llegando al aeropuerto de Ámsterdam, en donde fueron recibidos por el promotor Lou Van Rees, para después observar el inicio del concierto en el recinto Oude RAI, donde dieron concierto a más de 10 mil personas.

Es importante señalar que la gira de 1972 marcó un momento clave en la consolidación internacional de Led Zeppelin. Tras el concierto del 27 de mayo en Ámsterdam, la banda se presentó en Bruselas y posteriormente inició su tour por Estados Unidos el 6 de junio en Detroit. El rescate de este material acrecentó el archivo visual de la banda, la cual es considerada como una de las agrupaciones más influyentes de la historia del rock.

Led Zeppelin en la actualidad

En fechas recientes, John Paul Jones subastó equipos de estudio vinculados a sus giras; además, Robert Plant ofreció un set especial para NPR y fue contactado por la organización activista PETA. La aparición de este video sin duda refuerza el interés por el legado de Led Zeppelin, demostrando que aún pueden seguir registros inéditos de una de las bandas de rock del siglo XX.