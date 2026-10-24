“Astro Bot": los personajes que rinden homenaje a décadas de historia de PlayStation

Para alegría de los fanáticos Astro Bot ha regresado a PS5 con el lanzamiento del juego titular. Los creadores manifestaron que se mantienen los personajes que rinden homenaje a décadas de historia.

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Quienes están detrás de este regreso es Team Asobi, el estudio de PlayStation que ha lanzado una nueva aventura del pequeño bot con fases, potenciadores, algunos secretos escondidos y diversión.

¿Cómo es el regreso de Astro Bot?

El equipo encargado de Astro Bot manifestó que no eligen ideas al azar, sino que todo se centra en la jugabilidad. Así es que se imaginan una serie de escenarios de juego y tomamos decisiones sobre el mundo y sus detalles.

"Handy-D es un ejemplo. La idea detrás de este mono de brazos largos era ayudar a Astro a escalar. Luego exploramos las ideas para hacerlo más bonito y acordamos el diseño para llevarlo a la espalda de Astro. Creamos prototipos, luego los probamos y los refinamos juntos para llevar el nivel de diversión al máximo", manifestaron.

|Crédito: Instagram Team Asobi / @teamasobi

Uno de los grandes cambios es que en versiones anteriores los mandos solo recibían un protagonismo en la Guía del Usuario. En la actualidad vuelan como personajes 3D, respondiendo a cada movimiento y acción.

Así también es que desde el equipo quieren ofrecerles a los jugadores veteranos la diversión de los juegos de acción de plataformas y un sentido de nostalgia, esto se debe a que cuenta con homenajes a los 30 años de historia de PlayStation

Sin embargo, no quieren dejar de lado a los jugadores novatos sobre todo en aquellos que están a punto de comenzar su primer juego. Es por esto que la combinación es bastante interesante.

Como mencionamos se le quiere hacer un homenaje a PlayStation por lo que durante el juego se puede encontrar el cameo de 150 personajes por lo que despertará la nostalgia de los jugadores.